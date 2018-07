Djokovic leidt in afgebroken halve finale Wimbledon tegen Nadal

Nadal en Djokovic konden pas na 21.00 uur Nederlandse tijd het Centre Court betreden, omdat de partij tussen Anderson en John Isner ruim 6,5 uur in beslag had genomen. Vanwege een 'avondklok' op Wimbledon mag er na middernacht (23.00 uur in Londen) niet meer gespeeld worden en die deadline werd bij lange na niet gehaald.

Djokovic trok de eerste set met 6-4 naar zich toe, zag de tweede met 6-3 naar Nadal gaan en stapte vervolgens dankzij een gewonnen tiebreak (11-9) met het beste gevoel van de baan.

De halve finale gaat zaterdag om 14.00 uur Nederlandse tijd verder. De winnaar stuit zondag zoals gezegd op de als achtste geplaatste Anderson, die Isner (9) met 7-6 (6), 6-7 (5), 6-7 (9), 6-4 en 26-24 versloeg. De vrouwenfinale tussen Serena Williams en Angelique Kerber wordt zaterdag na het restant van de partij tussen Djokovic en Nadal gespeeld.

Hoogstaande partij

Ondanks het lange wachten op het einde van de eerste halve finale bleek de concentratie van Nadal en Djokovic niet gebroken te zijn. De huidige nummer één van de wereld en de voormalige aanvoerder van de mondiale ranglijst schotelden de toeschouwers onder het inmiddels gesloten dak van het Centre Court een hoogstaande partij voor.

Djokovic, de winnaar van 2011, 2014 en 2015, had aanvankelijk het initiatief. De 31-jarige Serviër brak Nadal in de zevende game en trok daarmee de eerste set naar zich toe. Djokovic domineerde aanvankelijk ook in de tweede set, maar Nadal knokte zich op de voor hem zo bekende wijze terug. De 32-jarige Spanjaard, die in 2008 en 2010 zegevierde op Wimbledon, trok de stand weer gelijk: 6-3.

In de derde set ging het niveau nog verder omhoog. Het draaide uit op een tiebreak, waarin Nadal onder meer dankzij twee sublieme dropshots drie setpoints kreeg. Djokovic werkte ze allemaal weg en sloeg zelf op 10-9 bij zijn tweede kans wel toe. Daardoor mag hij zaterdag met een voorsprong aan het restant van de partij beginnen.