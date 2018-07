Anderson bereikt finale Wimbledon na historische marathonpartij tegen Isner

De als achtste geplaatste Anderson speelt zondag in de finale tegen Rafael Nadal (nummer twee van de wereld) of Novak Djokovic (12). De Spanjaard - Wimbledon-winnaar in 2008 en 2010 - en de Serviër, die in 2011, 2014 en 2015 de titel pakte, strijden vrijdagavond om een plaats in de eindstrijd.

De partij tussen Anderson (8) en Isner (10) gaat de boeken in als de langste halve finale ooit op Wimbledon. Het Amerikaanse servicekanon heeft ook al het record in handen van de langste tenniswedstrijd aller tijden, toevallig ook op het 'heilige gras' in Londen. Isner versloeg in 2010 Nicolas Mahut met 70-68 in de vijfde set, met een partij die ruim elf uur duurde, verspreid over drie dagen.

Anderson stond woensdag in de kwartfinale ook al extreem lang op de baan tegen Roger Federer. Hij versloeg de achtvoudig winnaar en titelverdediger verrassend met 13-11 in de vijfde set.

Voor de 32-jarige Zuid-Afrikaan is het de tweede keer in zijn loopbaan dat hij in een Grand Slam-finale staat. Vorig jaar ging hij in de eindstrijd van de US Open in drie sets onderuit tegen Nadal.

Service

Zoals verwacht leunden Isner en Anderson vooral op hun ijzersterke service. In de veertien sets die beide tennissers eerder tegen elkaar speelden, draaide het tien keer uit op een tiebreak. Dat bleek een voorbode, want ook in de openingsset van de halve finale viel de beslissing pas in een tiebreak, die Anderson met 8-6 won.

Die trend zette zich in de rest van de partij voort, al was het in de tweede en derde tiebreak Isner die aan het langste eind trok. Anderson gaf zich echter niet gewonnen en nam in de vierde set tot twee keer toe een break voorsprong. Op zijn vierde setpoint bracht hij de stand weer in evenwicht: 2-2.

Het publiek op het Centre Court ging er eens goed voor zitten, wetende dat Isner in 2010 de langste tenniswedstrijd ooit speelde. Zover kwam het deze keer niet, al duurde het bijna drie uur voordat er een beslissing viel in de vijfde set. Op 24-24 plaatste Anderson tegen zijn eveneens uitgeputte tegenstander de beslissende break, waarna hij de partij op eigen service eindelijk in het slot gooide.

Gras

Het was voor Andersons vierde zege in twaalf ontmoetingen met Isner en zijn eerste op gras. Isner stond voor het eerst in zijn lange carrière in de halve eindstrijd van een Grand Slam-toernooi. De beste prestatie van de Amerikaan tot deze editie van Wimbledon was het bereiken van de kwartfinale van de US Open in 2011.

"Ik weet niet wat ik moet zeggen. Het was erg zwaar aan het einde, maar iemand moest winnen", aldus Anderson. "Ik leef erg mee met John. Als je zo'n lange partij verliest, is dat niet leuk. Hij heeft een geweldig toernooi gespeeld en ik heb in mijn loopbaan veel van hem geleerd."