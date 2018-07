Williams verbaasd over 'reuzenstap' na bereiken Wimbledon-finale

De 23-voudig Grand Slam-winnares, die met 6-2 en 6-4 eenvoudig afrekende met de Duitse Julia Görges, is in september vorig jaar bevallen van een dochtertje. Een half jaar na de zware bevalling maakte ze aan het begin van dit seizoen haar rentree.

Op Roland Garros moest ze zich na drie gewonnen partijen geblesseerd terugtrekken, maar op Wimbledon is de Amerikaanse weer van bijna ouderwetse klasse.

"Ik had verwacht om babystapjes te zetten, maar dit is een reuzenstap. Dit had ik absoluut niet verwacht. Het is echt geweldig", jubelde de 36-jarige tennisster na het bereiken van de finale, waarin de Duitse Angelique Kerber zaterdag haar tegenstander is.

Beschermde status

De voormalige nummer 1 van de wereld is door haar lange afwezigheid gezakt naar de 181e positie op de wereldranglijst. Op Wimbledon gaf de organisatie haar toch een beschermde status door haar als 25e te plaatsen.

"Het is vreemd om mensen te horen zeggen dat ik de favoriet ben", concludeert Williams. "De laatste zestien maanden heb ik welgeteld vier toernooien gespeeld. En ik droeg de helft van die periode een ander mensje met me mee."

Williams kende een complexe bevalling. Na een spoedkeizersnede kreeg ze te maken met bloedproppen in haar longen en complicaties. Ze lag wekenlang in het ziekenhuis.

"Het is geen geheim dat ik het heel zwaar heb gehad. Ik moest meerdere operaties ondergaan en dacht zelfs dat ik het niet zou halen. Ik kon aanvankelijk niet eens naar mijn brievenbus lopen."

Bij winst op Kerber sleept Williams haar achtste Wimbledon-titel in de wacht. Ze won het toernooi in 2002, 2003, 2009, 2010, 2012, 2015 en 2016. De laatste nederlaag van Williams op Wimbledon dateert van 2014. Toen strandde ze in de derde ronde.