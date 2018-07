Serena Williams en Kerber overtuigend naar Wimbledon-finale

Voor Williams kan het haar achtste Wimbledon-titel worden. Ze won het Grand Slam-toernooi in Londen in 2002, 2003, 2009, 2010, 2012, 2015 en 2016.

De 36-jarige Amerikaanse stond vorig jaar wegens zwangerschap maandenlang aan de kant en is daardoor op Wimbledon slechts als 25e geplaatst. Kerber is de nummer elf van de plaatsingslijst.

De finale van zaterdag is een herhaling van de eindstrijd van 2016, toen Williams met 7-5 en 6-3 aan het langste eind trok. De 30-jarige Duitse won Wimbledon nog nooit, maar veroverde met de Australian Open en de US Open al wel twee Grand Slam-titels. Voor Williams staat de teller al op 23 toernooizeges op het allerhoogste niveau.

Williams

Williams startte vorige week in Londen met een moeizame zege op Arantxa Rus. Daarna begon ze steeds beter te draaien, op wat pas haar vierde toernooi is sinds haar terugkeer in het WTA-circuit na de geboorte van haar dochter.

De voormalig nummer één van de wereld kwam in de kwartfinale nog met de schrik vrij tegen Camila Giorgi, die haar dwong tot een zware driesetter. De als dertiende geplaatste Julia Görges, in de vorige ronde verantwoordelijk voor de uitschakeling van Kiki Bertens, kon de ervaren Amerikaanse echter niet aan het wankelen brengen.

Bij 3-2 in de eerste set brak Williams voor het eerst door de service van haar Duitse rivale. Een nieuwe break op 5-2 leverde haar binnen een mum van tijd de set op.

Ook in het tweede bedrijf bleek Williams, die in totaal vier van haar vijf breakpoints benutte, buitengewoon effectief. Pas toen de Amerikaanse op 5-2 voor de wedstrijd serveerde, sloeg Görges voor een eerste keer terug. Een game later trok Williams op de service van de 29-jarige Duitse alsnog de zege naar zich toe.

Kerber

Kerber speelde tegen Ostapenko vooral een degelijke partij. Ze toonde zich vanachter de baseline zeer constant en dwong haar tegenstander daardoor tot het maken van fouten.

Kerber pakte de eerste set door na een gelijkopgaand begin Ostapenko bij 3-3 te breken en vervolgens ook bij 5-3 toe te slaan op de opslag van haar rivaal.

De linkshandige speelster trok die lijn in de tweede set knap door. Ze plaatste bij 1-0 direct weer een break en stoomde daarna door naar een comfortabele 5-1-voorsprong.

Kerber liet Ostapenko nog wel terugkomen tot 5-3 en bijna zelfs 5-4, maar ze was weer op tijd bij de les en maakte het op haar tweede matchpoint alsnog gedecideerd af.