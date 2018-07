Tevreden Djokovic vindt dat hij oude niveau benadert op Wimbledon

De laatste keer dat Djokovic de halve finales van een Grand Slam bereikte, was eveneens twee jaar geleden, toen hij de finale van de US Open verloor. Sinds de zomer van 2017 kampte de voormalige nummer één van de wereld met een slepende elleboogblessure, waardoor hij zich een tijdje niet meer op het hoogste podium liet zien.

"Het voelt geweldig om weer bij de laatste vier op een Grand Slam te zitten", zegt de 31-jarige Djokovic tegen de BBC. "Als ik de vergelijking moet maken met mijn beste jaren en het spel dat ik nu laat zien, dan denk ik dat het niet veel van elkaar verschilt. Mijn niveau is de laatste maanden echt vooruit gegaan."

De huidige nummer 21 van de wereld liet zich begin dit jaar aan zijn elleboogblessure opereren en maakte in maart zijn rentree, maar toen was hij nog ver van zijn topvorm verwijderd.

Djokovic werd bij de Masters-toernooien van Indian Wells, Miami en Madrid snel uitgeschakeld. Op Roland Garros reikte hij onlangs wel tot de kwartfinales, maar daarin verloor hij verrassend van de ongeplaatste Italiaan Marco Cecchinato.

Wimbledon

Op Wimbledon hoopt Djokovic te laten zien dat hij definitief terug is aan de top. De twaalfvoudig Grand Slam-winnaar, die in de kwartfinales redelijk eenvoudig afrekende met Nishikori (6-3, 3-6, 6-2 en 6-2), is in ieder geval tevreden met wat hij zelf laat zien.

"Ik ben echt heel erg blij met de manier waarop ik nu speel. Op basis van mijn prestaties vind ik ook dat ik het verdien om in de halve finales te staan. Hier ben ik overigens nog niet tevreden mee, want ik hoop dat ik de kans krijg om voor de zege te vechten."

Djokovic schreef Wimbledon drie keer eerder op zijn naam en in 2015 voor de laatste keer. In de halve finales neemt hij het op tegen Rafael Nadal, die met moeite te sterk was voor de Argentijn Juan Martín del Potro. De andere halve eindstrijd in Londen gaat tussen de Zuid-Afrikaan Kevin Anderson en de Amerikaan John Isner.