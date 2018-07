Federer voelt zich vreselijk na onverwachte uitschakeling op Wimbledon

De uittredend kampioen begon nog wel goed tegen de nummer acht van de wereld. Hij won de eerste set met 6-2 en trok het tweede bedrijf in de tiebreak naar zich toe. In de derde set ging het echter mis. Federer verspeelde een matchpoint en verloor uiteindelijk in vijf sets.

"Ik voelde me aanvankelijk goed", zei de Zwitser na afloop op de persconferentie. "Het was heel teleurstellend om de derde en vierde set te verliezen, als je de eerste twee wél hebt gewonnen. Maar ik heb vaker een vijfde set gespeeld en weet met welke energie dat moet en volgens mij deed ik dat ook."

In de vijf eerdere partijen was Federer steeds de beste; hij verloor zelfs geen set van de Zuid-Afrikaan. Toch wist hij in het beslissende bedrijf geen enkele kans te krijgen op de service van de boomlange Anderson, die hem met 13-11 klopte.

Slechte dag

"Ik weet niet of ik een slechte dag had, of dat het ergens anders aan lag. Ik voelde me gewoon niet helemaal top. Het lag ook niet aan mijn tegenstander. Ik hoopte dat dit gewoon een dag was die ik even door moest komen. Maar ik kreeg geen vat op hem, want hij slaat zo hard."

Federer ging voor het laatst in 2013 vroeg onderuit. Toen verloor hij zelfs al in de tweede ronde van de Oekraïener Sergiy Stakhovsky. De Zwitser zegt zich ook nu te moeten herpakken. "Ik voel me nu ontzettend moe en vreselijk. Het is niet prettig, maar zo gaat het nou eenmaal. Kevin verdient alle credits."

De Zuid-Afrikaan was door het dolle heen. "Ik bleef maar vechten en voelde: dit wordt mijn dag. Op het einde dacht ik niet te veel na maar bleef ik punt voor punt spelen en nu heb ik Roger Federer verslagen op Wimbledon. Dit zal ik nooit meer vergeten, ik ben in de zevende hemel."