Federer verrassend uitgeschakeld, Nadal en Djokovic verder op Wimbledon

Het is het slechtste resultaat op Wimbledon voor de 36-jarige Zwitser sinds 2013. Toen werd hij al in de tweede ronde uitgeschakeld door de Oekraïener Sergiy Stakhovsky.

Federer, op jacht naar zijn negende eindzege op Wimbledon, had sinds 2016 geen set ingeleverd op het Londense gras. De mondiale nummer twee won het toernooi vorig jaar zonder een set in te leveren en verloor ook in de eerste vier rondes geen set.

Er leek lang geen vuiltje aan de lucht voor de Zwitser. Hij trok tegen de mondiale nummer acht de eerste twee sets naar zich toe en kreeg in de derde zelfs een matchpoint. Anderson wist het derde bedrijf echter naar zich toe te trekken en was ook de sterkste in de vierde set.

In de vijfde set ging de partij lang op service, maar op 11-12 was het Federer die na zijn eerste dubbele fout van de wedstrijd een breakpunt moest toestaan. Anderson profiteerde direct en sleepte de partij vervolgens op eigen service binnen.

Anderson stuit vrijdag in de halve finales op de Amerikaan John Isner, die de Canadees Milos Raonic in vier sets opzij zette: 6-7 (5), 7-6 (7), 6-4 en 6-3.

Nadal

Rafael Nadal plaatste zich, weliswaar met de nodige moeite, wel voor de halve finales. De nummer één op de wereldranglijst was in een hoogstaande partij in vijf sets te sterk voor de Argentijn Juan Martín del Potro: 7-5, 6-7 (7), 4-6, 6-4 en 6-4.

Nadal kon pas na vier uur en 52 minuten spelen de felicitaties in ontvangst nemen van de nummer vier op de wereldranglijst en de nummer vijf op de plaatsingslijst.

De 32-jarige Spanjaard neemt het vrijdag voor een plek in de finale op tegen Novak Djokovic, die in vier sets afrekende met de Japanner Kei Nishikori: 6-3, 3-6, 6-2 en 6-2.

Nadal is op jacht naar zijn derde titel op Wimbledon. Hij won het derde Grand Slam-toernooi van het jaar op het heilige gras van Londen al eens in 2008 en 2010.

Nadal wankelde tegen Del Potro toen hij op een 1-2 achterstand in sets kwam te staan, maar hij rechtte vervolgens de rug en plaatste in de vijfde set de beslissende break bij 3-2.

Djokovic

Djokovic had 'slechts' twee uur en 38 minuten nodig om zich te ontdoen van Nishikori, de nummer 28 op de wereldranglijst en de nummer 24 op de plaatsingslijst.

Djokovic haalde voor het voor het eerst sinds de US Open van 2016 de laatste vier van een Grand Slam-toernooi. Hij presteerde de laatste anderhalf jaar teleurstellend, mede door een elleboogblessure en motivatieproblemen.

De 31-jarige Serviër schreef Wimbledon drie keer op zijn naam, in 2011 (winst op Nadal), 2014 en 2015 (beide keren winst op Federer).

Djokovic had het alleen in de tweede set echt lastig tegen Nishikori. Hij leverde bij 2-1 zijn service in en moest het bedrijf met 6-3 aan de Aziaat laten.

De nummer 31 op de wereldranglijst stelde daarna echter keurig orde op zaken. Hij leverde zowel in de derde als de vierde set slechts twee games in.