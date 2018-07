Emotionele Sluiter noemt prestatie Bertens blauwdruk voor meer succes

Bertens kwam in Londen knap tot de kwartfinales, waarin ze dinsdag in drie sets werd uitgeschakeld door de Duitse Julia Görges. Het was de tweede keer dat ze de laatste acht haalde op een Grand Slam-toernooi.

"Ik kan alleen maar heel erg trots zijn. We hebben de blauwdruk voor meer succes", aldus een zichtbaar geëmotioneerde Sluiter voor de camera van Ziggo Sport.

De veertigjarige Rotterdammer benadrukt wel dat Bertens, de nummer twintig van de wereld, na haar nederlaag tegen Görges een nieuwe stap moet zetten in haar loopbaan.

"Dit is een prachtig leermoment. Ze heeft zo verschrikkelijk veel goed gedaan, maar het is ook mijn taak om te kijken naar dingen die beter kunnen. Het heeft ook met ervaring te maken."

Bertens, die zelf al zei dat ze mentaal sterker is geworden, kwam tot deze editie van Wimbledon nooit verder dan de derde ronde. Ze werd in het verleden bij diverse grastoernooien al in de eerste ronde uitgeschakeld.

Computerspel

Volgens Sluiter had Bertens een situatie als tegen Görges namelijk nog niet vaak meegemaakt. Hoewel ze zich niet de betere speler van de twee voelde, pakte ze wel de eerste set.

"Ze heeft deze anderhalve week zó geweldig getennist en zóveel mentale kracht getoond, alleen dat is voor ons misschien weer een volgende stap", doelt Sluiter op het omgaan met de ervaring van de partij tegen Görges.

"Het is heerlijk om lekker te tennissen en iemand van de baan te vegen, maar het is ook wel eens lekker om de mindere te zijn, toch de belangrijke punten te pakken en de set te winnen. Dan kom je op het punt dat je jezelf dusdanig onder controle hebt dat je ook kunt nadenken over wat het met je tegenstander doet. Als je dat kunt, heb je bijna het 'computerspel' uitgespeeld."

Voor nu vindt Sluiter het terecht dat Bertens geniet van haar prestatie op Wimbledon. "Het is nu even mijn taak om het goed te verwerken en de dingen eruit te halen waar we aan moeten werken. Maar zij mag en moet nu even genieten van alle keiharde uren die ze gemaakt heeft."