Trotse Bertens had geen moment gevoel dat ze beter was dan Görges

"Ik sta hier met gemengde gevoelens", zei Bertens dinsdag na afloop van de partij bij de NOS. "Natuurlijk baal ik dat ik niet win, maar het waren sowieso prachtige weken met een supermooi resultaat. Dus daar ben ik wel trots op."

De nummer twintig van de wereld begon goed aan haar partij tegen Görges en pakte de eerste set met 6-3. Desondanks had ze niet het idee dat ze op dat moment beter was dan de Duitse die op de wereldranglijst zeven plaatsen hoger staat.

"Zij speelde erg sterk, maar pakte in het begin haar kansen niet en ik wel. Daardoor won ik de eerste set", analyseerde ze. "Zij ging steeds beter spelen en ik heb eigenlijk geen moment in de wedstrijd het gevoel gehad dat ik echt de betere was."

Lastig

In het tweede bedrijf maakte Bertens een break achterstand ongedaan, maar leverde ze in de twaalfde game opnieuw haar service in en verloor ze de set. Görges gaf in de beslissende set nog slechts één game weg.

"Ze speelde vol druk, serveerde goed en maakte het mij echt lastig", aldus de Nederlandse. "In de tweede set kwam ik nog dichtbij en scheelde het maar een paar puntjes, maar zij ging steeds beter spelen."

Bertens kwam tot deze editie van Wimbledon nooit verder dan de derde ronde en werd in het verleden bij diverse grastoernooien al in de eerste ronde uitgeschakeld. Ze vindt dat ze vooral op mentaal gebied flink wat stappen heeft gemaakt.

Switch

"Ik denk dat er mentaal een switch is gekomen", zei ze. "Gras is niet de ondergrond die mij ligt, maar dat moet ik accepteren. Dat heb ik dit grasseizoen zeker gedaan en ik denk dat ik dit jaar heel grote stappen heb gezet."

Bertens weet nog niet hoe haar programma er de komende weken uitziet. Ze zou meedoen aan het graveltoernooi in het Zwitserse Gstaad, maar wellicht neemt ze eerst een rustpauze.

"De bedoeling was dat ik meteen weer op gravel zou staan, maar het is nu even afwachten hoe mijn lichaam reageert. De komende dagen nemen we een beslissing of ik eerst nog op gravel speel of dat ik pas in Montreal weer begin."