Bertens verliest in kwartfinale Wimbledon van Duitse Görges

Bertens was bij winst de vierde Nederlander ooit in de halve finales op het 'heilige gras' in Londen geworden. Betty Stöve (1977), Tom Okker (1978) en Richard Krajicek (1996 en 1998) haalden ooit wel de laatste vier. Alleen Krajicek (in 1996) wist het grastoernooi te winnen.

Roland Garros in 2016 blijft de enige Grand Slam waarin Bertens de laatste vier haalde. Ze werd op het graveltoernooi in Parijs uit de finale gehouden door de latere winnares Serena Williams.

Görges moet donderdag in de halve finale afrekenen met diezelfde Williams. De voormalig nummer één van de wereld uit de Verenigde Staten was dinsdag in drie sets te sterk voor Camila Giorgi, de Italiaanse nummer 52 van de wereld.

In de andere halve eindstrijd neemt de Duitse Angelique Kerber (WTA-10) het op tegen Jelena Ostapenko (WTA-12) uit Letland. Op zaterdag is de finale van het vrouwentoernooi in Londen.

Knappe punten

Bertens serveerde goed in de eerste set tegen Görges, die lange tijd gelijk opging. In de achtste game moest de Wateringse een breakpoint wegwerken, maar een game later sloeg ze zelf wel toe op de service van haar tegenstander.

De huidige nummer twintig van de wereld bleef haar slagen goed spreiden en liet Görges (de nummer dertien van de WTA-ranglijst) veel lopen. Ze haalde de eerste set met 6-3 binnen.

Na enkele knappe punten in de eerste game van de tweede set kreeg Bertens opnieuw een breakpoint, maar dat liet ze onbenut. Kort daarna verloor de Nederlandse haar eigen opslagbeurt, waardoor ze op een 1-3-achterstand kwam.

De pupil van Raemon Sluiter liet zich niet uit het veld slaan en brak weer terug naar 3-4. Bij een 4-5-voorsprong voor Görges maakte Bertens enkele onnodige fouten, maar ze knokte zich terug en behield haar opslagbeurt. Dat bleek uitstel van executie, want bij 5-6 kreeg Görges setpunten op de service van Bertens en die kans liet ze niet liggen.

In de derde set had Bertens steeds meer moeite haar opslagbeurten te behouden, terwijl Görges soepel haar servicegames behield. Na de eerste break was het verzet van Bertens gebroken en liep de 29-jarige Görges eenvoudig uit naar 6-1, waardoor ze voor het eerst in haar carrière in de halve finales van een Grand Slam staat.