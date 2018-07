Del Potro kwartfinalist op Wimbledon, Kerber en Ostapenko naar laatste vier

Door de invallende duisternis werd het programma maandagavond stilgelegd. De 29-jarige Del Potro leidde op dat moment met 2-1 in sets tegen Simon: 7-6 (1), 7-6 (5) en 5-7.

Dinsdag kwamen de Argentijn en zijn Franse opponent alweer vroeg het Londense gras op voor de eerste partij op baan 2. Del Potro trok de vierde set vervolgens na een tiebreak (7-5) naar zich toe, waardoor hij zich op mag gaan maken voor een kwartfinale tegen tweevoudig kampioen Rafael Nadal.

Na een redelijk gelijk opgaande set leek Del Potro zich al sneller te verzekeren van winst. Bij een stand van 5-4 in zijn voordeel had hij tot vier keer toe op een matchpoint op de service van Simon, maar hij liet de Fransman keer op keer terugkomen, waardoor een tiebreak uiteindelijk de beslissing moest brengen. Daarin trok de Zuid-Amerikaan toch nog aan het langste eind.

Nadal

Voor Del Potro is het pas de tweede keer dat hij zich onder de laatste acht spelers op de Britse Grand Slam schaart. In 2013 reikte hij zelfs tot de halve finales en daarin bleek Novak Djoković net iets sterker na een vijfsetter.

Del Potro, de nummer vier van de wereld, strandde vorige maand ook pas in de halve finales op Roland Garros. Uitgerekend zijn volgende opponent, de latere kampioen Nadal, gunde hem slechts zeven games op het Franse gravel. Hetzelfde gebeurde vorig jaar op de US Open.

Simon slaagde er niet in zijn beste resultaat op Wimbledon te evenaren. De 33-jarige Fransman kwam drie jaar geleden nog tot de kwartfinales op All England Lawn Tennis and Croquet Club.

Vrouwen

In de kwartfinales van het vrouwentoernooi had de dertigjarige Kerber 1,5 uur nodig tegen de Russin Daria Kasatkina: 6-3 en 7-5. Ze sloeg pas toe op haar zevende matchpoint.

Voor Kerber, de huidige nummer tien van de WTA-ranglijst, is het de derde keer in haar carrière dat ze zich voor de halve finales van Wimbledon plaatst. In 2012 was dat ook direct het eindstation, maar in 2016 viel het doek pas in de eindstrijd tegen Serena Williams.

In de strijd om een plek in de finale van deze editie neemt de Duitse het op tegen de Letse Ostapenko, die Dominika Cibulkova uit Slowakije in bijna 1,5 uur en twee sets de baas was: 7-5, 6-4.

Later op dinsdag speelt Kiki Bertens nog tegen de Duitse Julia Görges. De winnares van die kwartfinale stuit op zevenvoudig kampioen Serena Williams of de Italiaanse Camila Giorgi.