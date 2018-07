Bertens kan vierde Nederlander ooit in halve finales Wimbledon worden

Stöve was in 1977 de eerste Nederlander die de laatste vier op het Londense gras haalde. De toen 32-jarige Rotterdamse won van de Britse Sue Barker. Een andere Britse, Virginia Wade, was daarna in de eindstrijd te sterk. Een jaar later was Okker (34) de eerste Nederlandse man in de halve eindstrijd, waarin hij van de Zweedse tennislegende Björn Borg verloor.

De derde en tot dusver laatste Nederlander bij de laatste vier was Richard Krajicek. In 1996 pakte hij op 24-jarige leeftijd de titel, waarna hij in 1998 weer in de halve finales stond. Goran Ivanisević voorkwam een tweede Wimbledon-finale voor Krajicek. Deze eeuw (2002) bereikte Krajicek bijna nog een keer de halve finales.

Ook Sjeng Schalken (2002, 2003 en 2004) en Michaëlla Krajicek (2007) stonden net als Bertens in de kwartfinales, maar daarin ging het steeds mis.

Bouman

Overigens schaarde Bertens zich al eens onder de laatste vier op een Grand Slam-toernooi. In 2016 verloor ze in de halve finales van Roland Garros van Serena Williams. Ze kan na Stöve, in 1977 ook halvefinalist op de US Open, de tweede Nederlandse vrouw ooit worden die op twee verschillende Grand Slam-toernooien de halve eindstrijd heeft bereikt.

Kea Bouman (in 1927 Roland Garros-winnares) en Marijke Schaar-Jansen (halvefinalist in Parijs in 1971) zijn de enige andere Nederlandse vrouwen die ooit bij laatste vier zaten op een Grand Slam-toernooi.

De Nederlandse mannen deden het beter met maar liefst elf halvefinaleplaatsen. In 2003 was Martin Verkerk voorlopig de laatste. Hij won in de halve finale van Roland Garros van de Argentijn Guillermo Coria. Daarna was de Spanjaard Juan Carlos Ferrero te sterk in de finale. Schalken verloor een jaar eerder van Pete Sampras in de halve eindstrijd van de US Open.

Nederlandse vrouwen in halve finale Grand Slam 1927: Bouwman, Roland Garros (winnares)

1971: Schaar-Jansen, Roland Garros (halve finale)

1977: Stöve, Wimbledon (finale)

1977: Stöve, US Open (halve finale)

2016: Bertens, Roland Garros (halve finale)

Beste resultaat

De kwartfinale tussen Bertens en Görges staat dinsdag als tweede partij op baan 1 gepland. De eerste partij, tussen Dominika Cibulková en Jelena Ostapenko, begint om 14.00 uur Nederlandse tijd.

Op basis van de wereldranglijst is de 29-jarige Görges favoriet. De Duitse staat dertiende, terwijl de drie jaar jongere Bertens de nummer twintig is. Görges is net als Bertens bezig aan haar beste Wimbledon ooit, nadat ze de laatste vijf jaar telkens in de eerste ronde werd uitgeschakeld. Haar beste resultaat op het 'heilige gras' was de derde ronde in 2011 en 2012.

Het wordt de derde keer dat Bertens en Görges het tegen elkaar opnemen. De vorige twee keer won de Nederlandse, waaronder in april in de finale van het graveltoernooi van Charleston. Het werd toen 6-2 en 6-1.

Nederlandse mannen in halve finale Grand Slam 1968: Okker, US Open (finale)

1969: Okker, Roland Garros (halve finale)

1971: Okker, Australian Open (halve finale)

1971: Okker, US Open (halve finale)

1978: Okker, Wimbledon (halve finale)

1992: Krajicek, Australian Open (halve finale)

1993: Krajicek, Roland Garros (halve finale)

1996: Krajicek, Wimbledon (winnaar)

1998: Krajicek, Wimbledon (halve finale)

2002: Schalken, US Open (halve finale)

2003: Verkerk, Roland Garros (finale)