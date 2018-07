Bertens vindt dat kwartfinaleplek Wimbledon veel zegt over haar ontwikkeling

"Het is heel erg mooi dat ik op een Grand Slam een kwartfinale haal", zei Bertens tegen Ziggo Sport. Ze was maandag met 6-3 en 7-6 (1) een maatje te groot voor Karolina Plísková, de nummer acht van de wereld.

"Deze zege zegt heel veel over mijn ontwikkeling. Ik ben stiekem best wel trots dat ik zo ver kom op dit toernooi", aldus Bertens, die alleen op Roland Garros in 2016 al eens een kwartfinale van een Grand Slam haalde. Destijds strandde ze in de halve einstrijd tegen Serena Williams.

"Gras is niet direct mijn favoriete ondergrond. Dat ik toch dit resultaat haal, is best wel bijzonder. Ik ben er heel blij mee.''

In de derde ronde op Wimbledon was Bertens (WTA 20) afgelopen weekend in een spannende wedstrijd te sterk voor vijfvoudig winnares Venus Williams. Na de uitschakeling van Plísková is de complete top tien al uit het toernooi.

Görges

Met Görges treft Bertens de nummer dertien van de wereld. Mocht ze de halve finales bereiken, dan ontmoet ze mogelijk Serena Williams. De Amerikaanse is in Londen als 25e geplaatst, nadat ze vanwege haar zwangerschap is afgezakt naar de 181e plek van de WTA-ranking.

Bertens speelde maandag na haar zege in het enkelspel ook nog in het dubbelspel. Met haar Zweedse partner Johanna Larsson verloor ze van het Pools/Amerikaanse duo Alicja Rosolska/Abigail Spears. Dat gebeurde in drie sets: 6-3, 6-7 (5) en 3-6.

Bertens is niet bang dat ze door die driesetter vermoeid is geraakt. "Ik voel me nog goed. Vanavond ga ik me laten masseren en daarna gaan de pootjes omhoog. Ik heb zin in morgen."