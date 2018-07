Federer, Nadal en Djokovic overtuigend naar kwartfinales Wimbledon

Federer had 1 uur en 47 minuten nodig om zich te ontdoen van Mannarino, de nummer 26 op de wereldranglijst en de nummer 22 op de plaatsingslijst.

De 36-jarige Zwitser neemt het woensdag voor een plek in de halve finales op tegen Kevin Anderson. De als achtste geplaatste Zuid-Afrikaan was na vier lange sets te sterk voor de Fransman Gaël Monfils: 7-6 (4), 7-6 (2), 5-7 en 7-6 (4). De partij duurde drie uur en 29 minuten.

Federer kan zijn negende eindzege op Wimbledon pakken. Hij schreef het derde Grand Slam-toernooi van het jaar op het heilige gras in Londen in 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2012 en dus vorig jaar op zijn naam.

Nadal

Nadal had net als Federer aan drie sets voldoende om de volgende ronde te bereiken. De nummer één van de wereld was duidelijk te sterk voor de Tsjech Jiri Vesely: 6-3, 6-3 en 6-4. Daarmee bereikte hij voor het eerst sinds 2011 de kwartfinales in Londen.

Vesely evenaarde met het bereiken van de vierde ronde zijn beste prestatie op een Grand Slam. Ook in 2016 overleefde de nummer 94 van de wereldranglijst op Wimbledon de eerste drie rondes.

Nadal won Wimbledon in 2008 en 2010. De Spanjaard speelt in de kwartfinales tegen de winnaar van de partij tussen Juan Martin del Potro en Gilles Simon. Die werd maandagavond bij een stand van 2-1 in sets voor de Argentijn gestaakt wegens invallende duisternis.

Djokovic

Ook Djokovic plaatste zich zonder setverlies voor de kwartfinales. Hij was met 6-4, 6-2 en 6-2 veel te sterk voor de Rus Karen Khachanov. In de kwartfinale neemt Djokovic het op tegen de Japanner Kei Nishikori, die als 24e geplaatst is in Londen.

Twaalfvoudig Grand Slam-winnaar Djokovic is als twaalfde ingeschaald op Wimbledon. De 31-jarige Serviër is door een slepende elleboogblessure afgezakt op de wereldranglijst. Hij maakte in december zijn rentree maar presteert sindsdien wisselvallig.

Verder plaatsen ook Milos Raonic en John Isner zich maandag voor de kwartfinales. Ze nemen het daarin tegen elkaar op.

Williams

Bij de vrouwen schaarde Serena Williams zich probleemloos bij de laatste acht. De 36-jarige Amerikaanse rekende na iets meer dan een uur spelen af met de Russissche Evgeniya Rodina: 6-2 en 6-2.

Door haar eenvoudige overwinning blijft Williams in de race om Wimbledon voor de zevende keer in haar loopbaan te winnen. In 2002, 2003, 2009, 2010, 2012, 2015 en 2016 toonde de voormalige nummer één van de wereld zich al de sterkste in Londen.

In de kwartfinales neemt Williams, die in de eerste ronde Arantxa Rus uitschakelde, het op tegen Camila Giorgi. De 26-jarige Italiaanse was in de vierde ronde te sterk voor de Russische Ekaterina Makarova en staat voor het eerst in haar loopbaan in de kwartfinales.

Kerber

Eerder op maandag bereikte Angelique Kerber al de kwartfinales. De Duitse nummer elf van de plaatsingslijst rekende in twee sets af met de Zwitserse Belinda Bencic: 6-3 en 7-6 (5).

Kerber stuit woensdag in de kwartfinales op de als veertiende geplaatste Daria Kasatkina, die de Belgische Alison Van Uytvanck in drie sets opzij zette: 6-7 (6), 6-3 en 6-2.

De finalist van 2016 is de hoogst ingeschaalde speler die nog in het toernooi zit. Eerder werden onder meer de Roemeense nummer één op de wereldranglijst Simona Halep en titelverdediger Garbiñe Muguruza uitgeschakeld.

Naast Williams, Giorgi, Kerber en Kasatkina stootten de Nederlandse Kiki Bertens (tegen de Tsjechische Karolína Plíšková), de Duitse Julia Görges (tegen de Kroatische Donna Vekic), de Slowaakse Dominika Cibulková (tegen de Taiwanese Hsieh Su-Wei) en de Letse Jelena Ostapenko (tegen de Wit-Russische Aljaksandra Sasnovitsj) door naar de volgende ronde.

Dubbelspel

Robin Haase doet op Wimbledon nog steeds mee in het dubbelspel. Hij won in de derde ronde met zijn Zweedse medespeler Robert Lindstedt van Nikola Mektic en Alexander Peya. Ze versloegen het Kroatische/Oostenrijkse koppel in vijf sets, 7-5, 6-3, 3-6, 4-6 en 8-6. De partij duurde maar liefst 3 uur en 24 minuten.

Ook in het gemengd dubbel boekte Haase een zege. Samen met de Belgische Kirsten Flipkens won hij in de tweede ronde van de Amerikaan Rajeev Ram en de Sloveense Andreja Klepac, 7-6 (1) en 6-2.In het enkelspel werd Haase in de tweede ronde in drie sets uitgeschakeld door de Australiër Nick Kyrgios.

Demi Schuurs is met haar Belgische partner Elise Mertens uitgeschakeld in het dubbelspel voor vrouwen. Het duo verloor in de derde ronde van het Amerikaans/Tsjechische koppel Nicole Melichar/Kveta Peschke. De cijfers waren 6-7 (4) en 3-6.