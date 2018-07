Bertens plaatst zich op overtuigende wijze voor kwartfinales Wimbledon

Bertens had 1 uur en 41 minuten nodig om zich te ontdoen van de nummer acht van de wereldranglijst en de nummer zeven van de plaatsingslijst.

De 26-jarige Wateringse, zelf de nummer twintig van de WTA-ranking, neemt het dinsdag voor een plek in de halve finales op tegen de als dertiende geplaatste Duitse Julia Görges, die in twee sets afrekende met de Kroatische Donna Vekic: 6-3 en 6-2.

Plísková was de hoogstgeplaatste speelster die nog in het toernooi zat. Eerder werden onder anderen de nummer één op de wereldranglijst Simona Halep en de Spaanse titelverdediger Garbiñe Muguruza al uitgeschakeld.

Bertens evenaart door haar zege op Plísková de prestatie van Michaëlla Krajicek, die in 2007 de laatste Nederlander was die de kwartfinales (nederlaag tegen de Française Marion Bartoli) wist te bereiken op Wimbledon.

Uitstekend

Bertens begon uitstekend aan de partij tegen Plísková. Ze bewoog makkelijker op het gras dan haar tegenstander en nam dan ook al snel een break voorsprong (3-1).

De pupil van coach Raemon Sluiter verspeelde die marge echter gelijk weer, maar nadat ze bij 3-3 opnieuw toesloeg op de opslag van Plísková, stoomde ze dit keer wel eenvoudig door naar de winst van de eerste set.

Bertens trok die lijn in de tweede set knap door. Ze begon steeds beter te spelen en stuurde de radeloze Plísková bij vlagen van het kastje naar de muur.

De kopvrouw van het Nederlandse tennis bracht zichzelf halverwege nog wel even in de problemen doordat ze een 4-2-voorsprong weggaf, maar ze liet zien mentaal sterk te zijn en klaarde in de nagenoeg perfecte tiebreak op haar eerste matchpoint alsnog de klus.

Dubbelspel

Later op maandag ging Bertens in de derde ronde van het dubbelspel onderuit. Met haar Zweedse partner Johanna Larsson verloor ze van het Pools/Amerikaanse duo Alicja Rosolska/Abigail Spears. Dat gebeurde in drie sets, 6-3, 6-7 (5) en 3-6. Bertens en Larsson waren als negende geplaatst.