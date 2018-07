Halep en Zverev stranden op Wimbledon, Nadal en Djokovic wel verder

Halep ging met 6-3, 4-6 en 5-7 ten onder tegen Hsieh, de mondiale nummer 48. De Roemeense stond in de beslissende derde set op een comfortabale 5-2-voorsprong en kreeg bij 5-4 zelfs een matchpoint, maar ze wist die niet te benutten en gaf de zeker lijkende zege vervolgens alsnog uit handen.

In 2014 kwam Halep nog tot de halve finales van Wimbledon en de laatste twee jaar reikte ze tot de kwartfinales. Eerder dit jaar kende ze nog een opsteker door op Roland Garros voor het eerst in haar loopbaan een Grand Slam-toernooi te winnen.

Halep is al de negende speelster uit de top tien van de plaatsingslijst die vroegtijdig haar Waterloo vindt op Wimbledon. Alleen de als zevende geplaatste Tsjechische Karolina Pliskova, maandag in de vierde ronde de tegenstander van Kiki Bertens, zit nog in het toernooi.

Hsieh treft in de vierde ronde de Slowaakse Dominika Cibulkova, die de als vijftiende geplaatste Belgische Elise Mertens in twee sets opzij zette: 6-2 en 6-2.

Naast Hsieh en Cibulkova stootten de bedwinger van titelverdediger Garbiñe Muguruza Alison van Uytvanck (tegen Anett Kontaveit), Angelique Kerber (tegen Naomi Osaka), Daria Kasatkina (Ashleigh Barty), Jelena Ostapenko (tegen Vitalia Diatchenko), Belinda Bencic (tegen Carla Suarez Navarro) en Aliaksandra Sasnovich (tegen Daria Gavrilova) door naar de volgende ronde.

Zverev

Bij de mannen leek de als vierde geplaatste Zverev op weg naar een solide overwinning tegen de Let Ernests Gulbis. De nummer drie van de wereld kwam op een 2-1-voorsprong in sets, maar gaf die uit handen.

De nummer 138 van de wereld knokte zich echter verrassend terug in de partij. In het laatste bedrijf kon Zverev zelfs amper nog wat inbrengen, waardoor de Duitser roemloos ten onder ging: 6-7 (2), 6-4, 7-5, 3-6 en 0-6.

Gulbis was op het Londense gras nog nooit verder gekomen dan de derde ronde. De Let kan doorgaans beter uit de voeten op gravel. Zverev hoopte zijn prestatie van vorig jaar te verbeteren, toen hij de vierde ronde haalde. In plaats daarvan mag hij nu zijn koffers al pakken.

In de volgende ronde wacht Gulbis wederom een topspeler. Hij treft in zijn volgende partij de als 24e geplaatste Japanner Kei Nishikori, die met 6-1, 7-6 (3) en 6-4 won van Nick Kyrgios. De Australiër, de nummer vijftien van de plaatsingslijst, schakelde in de tweede ronde Robin Haase uit.

Nadal

De als tweede geplaatste Nadal, die Wimbledon in 2008 en 2010 won, had twee uur en vier minuten nodig om zich op het Londense gras in drie sets te ontdoen van de Australiër Alex de Minaur: 6-1, 6-2 en 6-4.

De Spaanse nummer één van de wereld neemt het voor een plek in de kwartfinales op tegen de Tsjech Jiri Vesely, die in vier sets te sterk was voor de als negentiende geplaatste Italiaan Fabio Fognini (7-6 (4), 3-6, 6-3 en 6-2).

Ook Djokovic schaarde zich bij de laatste zestien. De Serviër, in 2011, 2014 en 2015 de sterkste was in Londen, ontdeed zich in bijna drie uur van de Brit Kyle Edmund: 4-6, 6-3, 6-2 en 6-4.

In zijn volgende partij stuit Djokovic op de Rus Karen Khachanov, die in een vijfsetter de Amerikaan Frances Tiafoe aan de kant zette: 4-6, 4-6, 7-6 (3), 6-2, 6-1.

Juan Martin del Potro bereikte eveneens de vierde ronde. De als vijfde geplaatste Argentijn was in drie sets te sterk voor de Fransman Benoît Paire: 6-4, 7-6 (4) en 6-3. Hij stuit in de vierde ronde op Paires landgenoot Gilles Simon, die in vier sets afrekende met de Australiër Matthew Ebden. Het werd 6-1, 6-7 (3), 6-3 en 7-6 (2).