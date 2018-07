Bertens bereikt ook in dubbelspel achtste finales op Wimbledon

Het Australisch-Belgische koppel moest na drie sets buigen. Na een uur en drie kwartier spelen, mochten Bertens en Larsson de felicitaties van Rodionova en Zanevska in ontvangst nemen: 2-6, 7-6 (2), 6-2.

In de eerste ronde was de Nederlands-Zweedse combinatie al veel te sterk voor de Australische Monique Adamczak en de Tsjechische Renata Voracova. In de derde ronde wacht een ontmoeting met Alicja Rosolska uit Polen en de Amerikaanse Abigail Spears.

Bertens overleefde in het dubbelspel nooit eerder de tweede ronde in Londen. Bij haar twee andere deelnames was de openingsronde meteen het eindstation voor de Westlandse. Op de Australian Open en Roland Garros reikte ze al eens tot de kwartfinales.

Larsson komt later op zaterdag met een andere Nederlander, Matwé Middelkoop, ook nog in actie in het gemengddubbelspel. Daarin verschijnt ook het Nederlandse koppel Jean-Julien Rojer/Demi Schuurs nog op het 'heilige gras' van Wimbledon.

Enkelspel

In het enkelspel verzekerde Bertens zich vrijdag al knap van een plek in de achtste finales door vijfvoudig kampioen Venus Williams naar huis te sturen. Ze was na een zenuwslopend gevecht in drie sets te sterk voor de Amerikaanse: 6-2, 6-7 (5) en 8-6.

Voor een ticket voor de kwartfinales neemt de Zuid-Hollandse het maandag op tegen de Tsjechische Karolína Plísková, de nummer zeven van de plaatsingslijst op de All England Lawn Tennis and Croquet Club.