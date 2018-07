Bertens ziet succes op Wimbledon als beloning voor geloof in zichzelf

De Nederlandse won vrijdag in drie sets van de vijfvoudig Wimbledon-winnares en staat voor het eerst in haar loopbaan in de achtste finales van het Grand Slam-toernooi.

"Ik heb moeilijke periodes gekend, maar ben in mezelf blijven geloven. Ik moest agressief blijven, durf tonen en dat heb ik gedaan. Daarvoor ben ik beloond. Nu genieten van de vierde ronde", zei Bertens bij Eurosport.

Ze sprak van een partij met wisselende kansen. "Ik begon goed en Venus was in de eerste set niet zo goed. De tweede set had ik kunnen uitserveren maar dat heb ik niet gedaan. Daardoor brak een lastige fase aan. Ik ben tegen mezelf blijven zeggen: ga ervoor. Het is gelukt."

Bertens is de enige Nederlander die nog actief is in het enkelspel op Wimbledon. Arantxa Rus (eerste ronde) en Robin Haase (tweede ronde) strandden al vroeg.

Backhand

Ondanks haar succes op Wimbledon ziet de 26-jarige Bertens nog wel verbeterpunten. "Ik moet nog iets meer geloof in mezelf én in m'n backhand hebben", aldus de nummer twintig van de wereld, die geen idee heeft hoe ver ze kan komen.

"Daar heb ik eerlijk gezegd nog geen moment over nagedacht. Ik kwam hier met het idee één of twee wedstrijden te winnen. Nu ga ik ervoor in de volgende ronde."

Voor een plek in de kwartfinales neemt Bertens het maandag op tegen Karolina Pliskova, de mondiale nummer zeven, die na een stroeve start afrekende met de Roemeense Mihaela Buzarnescu.