Bertens dankzij stunt tegen Venus Williams naar vierde ronde Wimbledon

Bertens kon na 2 uur en 35 minuten spelen de felicitaties in ontvangst nemen van de nummer negen op de wereldranglijst, die vorig jaar nog in de finale stond op het Londense gras.

De 26-jarige Bertens neemt het maandag voor een plek in de kwartfinales op tegen de winnaar van de partij tussen de als zevende geplaatste Tsjechische Karolina Pliskova en de als 29e geplaatste Roemeense Mihaela Buzarnescu.

Bertens reikte nooit verder dan de derde ronde op Wimbledon. Ze werd in 2016 in dat stadium van het toernooi uitgeschakeld door de Roemeense mondiale nummer één Simona Halep.

Williams stond vorig jaar in de finale op Wimbledon, maar ging daarin in twee sets nagenoeg kansloos onderuit tegen de Spaanse Garbiñe Muguruza: 7-5 en 6-0.

De 38-jarige routinier won het derde Grand Slam-toernooi van het jaar wel al vijf keer. Ze zegevierde in 2000, 2001, 2005, 2007 en 2008 op het heilige gras van Londen.

Voortvarende start

Bertens kende een voortvarende start tegen de aanvankelijk onzeker spelende Williams. Ze nam al heel snel een 3-0-voorsprong en verspeelde die marge in het restant niet.

De kopvrouw van het Nederlandse tennis bij de vrouwen leek met een vroege break ook in de tweede set aan het langste eind te trekken, maar ze stortte alsnog op onverklaarbare wijze in en liet Williams in de tiebreak tot 1-1 komen.

In de beslissende derde set had Bertens wat tijd nodig om die tegenslag te verwerken, waardoor de steeds beter spelende Williams een break plaatste en op een 2-0-voorsprong kwam.

De mondiale nummer twintig was echter weer op tijd bij de les, maakte er gelijk weer 2-2 van en klaarde tot haar eigen opluchting alsnog de klus bij 7-6 op de service van Williams en met haar vierde matchpoint.

Bertens is de enige Nederlander die nog actief is in het enkelspel op Wimbledon. Arantxa Rus (eerste ronde) en Robin Haase (tweede ronde) strandden al vroeg.