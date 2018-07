Zverev plaatst zich moeizaam voor derde ronde Wimbledon

De partij werd donderdagavond na de derde set onderbroken wegens de invallende duisternis en moest daardoor vrijdag worden afgemaakt bij een verrassende 2-1 voorsprong in sets voor Fritz.

Zverev was in de vierde en vijfde set wel bij de les. Hij trok de vierde set binnen twintig minuten naar zich toe en gaf in de beslissende vijfde set Fritz geen kans op een stunt.

De nummer drie van de wereld neemt het zaterdag voor een plek in de vierde ronde op tegen de Let Ernests Gulbis, die in vijf sets te sterk was voor de Bosniër Damir Džumhur: 2-6, 6-4, 6-3, 1-6 en 6-3.

Zverev werd vorig jaar uitgeschakeld in de vierde ronde op Wimbledon. Hij verloor toen in dat stadium van het toernooi van de Canadees Milos Raonic.