Federer moeiteloos naar vierde ronde Wimbledon, ook Serena Williams verder

Federer had in de eerste set voldoende aan een break in de zesde game. In het tweede bedrijf ging het tot 5-5 gelijk op, maar in de twaalfde game leverde Struff opnieuw zijn service in. Daarmee was het verzet van de mondiale nummer 64 gebroken.

De 36-jarige Federer serveerde de set probleemloos uit en gunde Struff daarna nog twee games. Na ruim anderhalf uur sloeg hij op zijn eerste matchpoint toe.

In de vierde ronde neemt de Zwitser het op tegen de Fransman Adrian Mannarino. De nummer 22 van de plaatsingslijst rekende in de derde ronde af met de Rus Daniil Medvedev.

Federer jaagt op zijn negende eindzege op het Londense gras. Hij won het derde Grand Slam-toernooi van het jaar al in 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2012 en 2017.

Zverev

Eerder op vrijdag schaarde Alexander Zverev zich bij de laatste zestien. De Duitse nummer vier van de plaatsingslijst was in vijf sets te sterk voor de Amerikaan Taylor Fritz: 6-4, 5-7, 6-7 (0), 6-1 en 6-2.

De partij tussen Zverev en Fritz werd donderdagavond na de derde set onderbroken wegens invallende duisternis en moest daardoor vrijdag worden afgemaakt bij een verrassende 2-1 voorsprong in sets voor de Amerikaan.

Zverev was in de vierde en vijfde set wel bij de les. Hij trok de vierde set binnen twintig minuten naar zich toe en gaf in de beslissende vijfde set Fritz geen kans op een stunt. De nummer drie van de wereld neemt het voor een plek in de vierde ronde op tegen de Let Ernests Gulbis.

Williams

Williams kwam in haar partij tegen Mladenovic met 3-5 achter, maar won vervolgens vier games op rij. In de tweede set nam de 23-voudig Grand Slam-winnares een 2-0-voorsprong, maar gaf ze die break direct weg.

De 36-jarige Williams en de nummer 62 van de wereld hielden in het vervolg van de tweede set gelijke tred, maar in de tiebreak was de Amerikaanse een klasse apart.

In haar volgende partij neemt Williams het op tegen de Russin Evgeniya Rodina. De nummer 120 van de wereld verraste in de derde ronde de als tiende geplaatste Amerikaanse Madison Keys met 7-5, 5-7 en 6-4.

In de eerste ronde was Williams ook al verantwoordelijk voor de uitschakeling van Arantxa Rus. De Amerikaanse is na haar zwangerschap teruggezakt naar positie 181, maar is op het Londense gras wel als 25e geplaatst.

Ze jaagt op haar achtste titel op het Londense gras. Williams won het derde Grand Slam-toernooi van het jaar eerder in 2002, 2003, 2009, 2010, 2012, 2015 en 2016.