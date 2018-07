Titelverdediger Muguruza strandt verrassend in tweede ronde Wimbledon

Het werd 7-5, 2-6 en 1-6 voor de nummer 47 van de wereldranglijst. Muguruza bezet de derde plaats op de WTA-ranking. Ze is pas de eerste titelverdediger bij de vrouwen die binnen twee rondes strandt sinds Steffi Graf in 1993.

Aanvankelijk was er helemaal niets aan de hand voor Muguruza, die vorig jaar op Wimbledon haar tweede Grand Slam-toernooi won. Ze won de eerste set en kwam ook in de tweede set op voorsprong.

Vervolgens stapelde de Spaanse echter fout op fout tegen een steeds beter spelende Van Uytvanck. De partij kantelde en binnen twee uur was het gedaan voor Muguruza. Van Uytvanck, die nog nooit voorbij de tweede ronde kwam, treft in de volgende ronde Anett Kontaveit, de mondiale nummmer 27.

Muguruza, de Roland Garros-winnaar van 2016, is niet de eerste grote naam die strandt in het vrouwentoernooi. Uit de top tien van de plaatsingslijst vielen eerder al Caroline Wozniacki, Sloane Stephens, Elina Svitolina, Caroline Garcia en Petra Kvitova weg.

Halep

Eerder op de dag maakte Simona Halep, de nummer één van de plaatsingslijst, geen fout. De winnares van Roland Garros had het alleen in de eerste set lastig met de Chinese Saisai Cheng: 7-5 en 6-0.

De 27-jarige Halep stond al vier keer in de finale van een Grand Slam-toernooi, maar nog nooit op Wimbledon. De afgelopen twee jaar verloor ze in de kwartfinales.

Angelique Kerber had bijna twee uur nodig om af te rekenen met de pas achttienjarige Amerikaanse Claire Liu, de nummer 237 van de wereld: 4-6, 6-2 en 6-4.

De dertigjarige Kerber, die de elfde plek op de wereldranglijst inneemt, blijft door haar zege in de race om voor het eerst in haar loopbaan Wimbledon te winnen. In 2016 verloor de voormalige nummer één van de wereld de eindstrijd en vorig jaar strandde ze al in de achtste finales.

Bertens

Kiki Bertens is, net als Halep en Kerber, nog actief in het enkelspel en bereikte donderdag in het dubbelspel de tweede ronde. Met haar Zweedse partner Johanna Larsson had ze weinig problemen met de Australische Monique Adamczak en Renata Voracova uit Tsjechië: 6-2 en 6-3.

Vrijdag verschijnt Bertens op de baan voor haar derderondepartij in het enkelspel, wanneer ze vijfvoudig Wimbledon-winnaar Venus Williams treft. Bertens kwam op het Londense gras nog nooit tot de achtste finales.