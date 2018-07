Haase buigt in drie sets voor Kyrgios in tweede ronde Wimbledon

De partij duurde ruim 1,5 uur. Haase, de nummer 43 van de wereld, bood zijn Australische opponent (achttiende op de ATP-ranking) redelijk partij, maar kwam in de beslissende fases net tekort.

In zowel de eerste set (bij 4-3) als de tweede (op 4-4) leverde Haase op een cruciaal moment zijn service in, wat hem in beide gevallen de set kostte.

In de derde set leek de Hagenaar eenzelfde scenario te voorkomen. Hij kwam door een break met 4-3 achter, brak direct terug, maar leverde bij 5-5 opnieuw zijn opslag in. Op eigen service benutte Kyrgios vervolgens zijn eerste matchpoint.

Haase had dinsdag in de eerste ronde nog in vier sets afgerekend met de Roemeen Marius Copil. Kyrgios, die vier jaar geleden de kwartfinales op Wimbledon haalde, strijdt met Kei Nishikori of Bernard Tomic om een ticket voor de achtste finales.

Kop thee

In zijn partij tegen Kyrgios kreeg Haase de lachers op zijn hand door onder meer zijn schoenen het publiek in te gooien en een praatje te maken met een luidruchtige toeschouwer. Hij vroeg de toeschouwer in het Engels of hij een kop thee wilde.

De Nederlander berustte in zijn nederlaag. "Als je het achteraf bekijkt, heb ik gewoon geen kans gehad", zei hij voor de camera van Eurosport. Haase brak de Australiër in de derde set drie keer, maar daar kreeg hij wel hulp bij. "Misschien sloeg ik één of twee goede ballen, maar hij sloeg ook een aantal dubbele fouten."

Het was de tiende keer dat Haase deelnam aan Wimbledon. Vier keer was de eerste ronde het eindstation, vijf keer strandde hij in de tweede ronde en één keer reikte hij tot de derde ronde.

Door het verlies van Haase is Kiki Bertens nog de enige Nederlandse deelnemer op Wimbledon. De Westlandse plaatste zich woensdag voor de derde ronde en speelt daarin tegen vijfvoudig winnares Venus Williams.