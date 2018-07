Nadal en Djokovic verder op Wimbledon, ook Halep naar derde ronde

Nadal was op het 'heilige gras' in drie sets te sterk voor Mikhail Kukushkin. De Kazak kon de nummer één van de wereld niet echt in de problemen brengen: 6-4, 6-3 en 6-4.

De zeventienvoudig Grand Slam-winnaar stuit in de derde ronde op Alex de Minaur. De pas negentienjarige Australiër is de nummer tachtig van de ATP-ranglijst. Nadal (32) won Wimbledon in 2008 en 2010, maar na zijn verloren finale van 2011 kwam hij er nooit verder dan de vierde ronde.

Djokovic rekende in drie sets af met Horacio Zeballos: 6-1, 6-2 en 6-3. De Serviër, die door blessureleed is afgezakt naar de 21 plek op de wereldranglijst, brak in iedere set door de eerste servicegame van de Argentijn en kwam daardoor geen moment in de problemen.

De 31-jarige Djokovic won Wimbledon in 2011, 2014 en 2015. Vorig jaar vloog hij er in de kwartfinales uit.

Cilic

Cilic en zijn tegenstander Guido Pella stonden in totaal drie uur en twaalf minuten op de baan in Londen. Pella trok met 3-6, 1-6, 6-4, 7-6 (3) en 7-5 aan het langste eind.

De partij werd woensdagavond onderbroken wegens regen. Cilic leidde op dat moment met 2-1 in sets en leek de klus in vier sets te gaan klaren. De nummer vijf van de wereld nam een 3-1-voorsprong, maar gaf die marge weer uit handen.

De 29-jarige Cilic haalde sinds 2014 steeds minimaal de kwartfinales op Wimbledon en verloor vorig jaar de eindstrijd in drie sets van Roger Federer.

De 33-jarige Wawrinka, die na blessures nog altijd niet op zijn oude niveau is, zorgde eerder deze week nog voor een verrassing tegen Grigor Dimitrov, maar moest in de tweede ronde zijn meerdere erkennen in de Italiaan Thomas Fabbiano: 7-6 (7), 6-3 en 7-6 (6).

Halep

In het vrouwentoernooi is Simona Halep weer een stapje dichter bij haar eerste Wimbledon-finale. De winnares van Roland Garros had het alleen in de eerste set lastig met de Chinese Saisai Cheng: 7-5 en 6-0.

De 27-jarige Halep stond al vier keer in de finale van een Grand Slam-toernooi, maar nog nooit op Wimbledon. De afgelopen twee jaar verloor ze in de kwartfinales.

Angelique Kerber had bijna twee uur nodig om af te rekenen met de pas achttienjarige Amerikaanse Claire Liu, de nummer 237 van de wereld: 4-6, 6-2 en 6-4.

De dertigjarige Kerber, die de elfde plek op de wereldranglijst inneemt, blijft door haar zege in de race om voor het eerst in haar loopbaan Wimbledon te winnen. In 2016 verloor de voormalige nummer één van de wereld de eindstrijd en vorig jaar strandde zich al in de achtste finales.

Dubbelspel

Kiki Bertens bereikte de tweede ronde van het vrouwendubbelspel. Met haar Zweedse partner Johanna Larsson had ze weinig problemen met de Australische Monique Adamczak en Renata Voracova uit Tsjechië: 6-2 en 6-3.

Jean-Julien Rojer bereikte eveneens de tweede ronde van het dubbeltoernooi. Aan de zijde van de Pakistaan Aisam Qureshi versloeg hij de Spanjaarden David Ferrer en Marc Lopez: 7-6 (3), 6-4 en 6-4.

Drie jaar geleden won Rojer Wimbledon met de Roemeen Horia Tecau, maar die moet het grasseizoen dit jaar aan zich voorbij laten gaan vanwege een blessure.