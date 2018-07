Cilic al in tweede ronde Wimbledon uitgeschakeld, ook Wawrinka sneuvelt

De Kroaat en de Argentijn stonden iets langer dan drie uur op de baan in Londen. Pella trok met 3-6, 1,6, 6-4, 7-6 (3) en 7-5 aan het langste eind.

Cilic, die als vijfde geplaatst was, haalde sinds 2014 steeds minimaal de kwartfinales op Wimbledon en verloor vorig jaar de eindstrijd in drie sets van Roger Federer.

Voor de 28-jarige Pella is het de eerste keer in zijn loopbaan dat hij de derde ronde van een Grand Slam bereikt. Bij twee eerdere deelnames aan Wimbledon sneuvelde de huidige nummer 82 van de wereld in de eerste ronde. Hij neemt het in de derde ronde op tegen de Amerikaan Mackenzie McDonald.

Wawrinka

De 33-jarige Wawrinka zorgde eerder deze week nog voor een verrassing tegen Grigor Dimitrov, maar moest in de tweede ronde zijn meerdere erkennen in de Italiaan Thomas Fabbiano: 7-6 (7), 6-3 en 7-6 (6).

De Zwitser is nog steeds niet op zijn oude niveau nadat hij geruime tijd werd geplaagd door blessures. Hij gaf in februari geblesseerd op bij het ATP-toernooi van Marseille, omdat hij daar opnieuw last kreeg van zijn knie, een kwetsuur die hem vorig jaar ook al lang aan de kant hield en dwong tot twee operaties.

Op Roland Garros werd Wawrinka eind mei al in de eerste ronde uitgeschakeld. Wimbledon is het enige Grand Slam-toernooi dat hij nog nooit op zijn naam schreef. De Zwitser kwam op het Londense gras nooit verder dan de kwartfinales.

Kerber

In het vrouwentoernooi had Angelique Kerber bijna twee uur nodig om af te rekenen met de pas achttienjarige Liu, de nummer 237 van de wereld: 4-6, 6-2 en 6-4.

De dertigjarige Kerber, die de elfde plek op de wereldranglijst inneemt, blijft door haar zege in de race om voor het eerst in haar loopbaan Wimbledon te winnen. In 2016 verloor de voormalige nummer één van de wereld de eindstrijd en vorig jaar strandde zich al in de achtste finales.

In de derde ronde neemt Kerber het op tegen de Japanse Naomi Osaka, die in twee sets te sterk was voor de Britse Katie Boulter.

Dubbelspel

Jean-Julien Rojer bereikte de tweede ronde van het dubbeltoernooi. Aan de zijde van de Pakistaan Aisam Qureshi versloeg hij de Spanjaarden David Ferrer en Marc Lopez: 7-6 (3), 6-4 en 6-4.

Drie jaar geleden won Rojer Wimbledon met de Roemeen Horia Tecau, maar die moet het grasseizoen dit jaar aan zich voorbij laten gaan vanwege een blessure. Op Roland Garros speelde Rojer ook met Qureshi en daar verloor het duo in de eerste ronde.

Bibiane Schoofs slaagde er niet in de tweede ronde van het vrouwendubbelspel te bereiken. Samen met de Belgische Ysaline Bonaventure verloor ze met 6-4 en 6-1 van het Taiwanees-Chinese koppel Hao-Ching Chan en Zhaoxuan Yang.

Lesley Kerkhove verloor met haar Wit-Russische partner Lidzia Marozava in twee sets van het Slowaaks-Kroatische koppel Magdalena Rybarikova en Petra Martic: 5-7 en 3-6.