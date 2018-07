Kritische Bertens 'heel hard op zoek' naar beter niveau op Wimbledon

"Ik denk dat ik nog heel weinig ballen echt lekker heb geraakt", zegt Bertens in gesprek met de NOS. "Natuurlijk accepteer ik wel dat het waarschijnlijk niet heel lekker gaat voelen op gras, maar ik ben heel hard op zoek naar een beter niveau."

De nummer twintig van de wereld verloor in haar tweederondepartij tegen de Russische Anna Blinkova de eerste drie games, maar richtte zich vervolgens knap op. Ze trok in de eerste set aan het langste eind en liep daarna eenvoudig uit naar de overwinning (6-4 en 6-0).

In de derde ronde neemt ze het op tegen Venus Williams, die met moeite afrekende met de Roemeense Alexandra Dulgheru. Bertens weet nog niet wat ze kan verwachten van haar confrontatie met de 38-jarige Amerikaanse, die Wimbledon al vijf keer won en vorig jaar het onderspit dolf in de finale.

"Het zal heel erg afhangen van hoe Venus de ballen raakt", zegt Bertens, die enkele maanden geleden in Miami nog verloor van Williams. "Als ze mij gelijk onder druk zet, zal ik heel goed moeten spelen en mag ik maar weinig fouten maken. In Miami speelde ik heel goed en aanvallend. Dat moet ik vrijdag weer doen. Ik ben in ieder geval heel tevreden met de laatste games van woensdag en hoop dat niveau mee te nemen naar de komende dagen."

Sluiter

Haar coach Raemon Sluiter is positief gestemd en denkt dat er kansen voor Bertens liggen. "Je speelt weliswaar tegen een levende legende, maar ook tegen iemand die 38 is en al twee sets heeft verloren hier", benadrukt Sluiter.

"Dat zijn dingen waar je je aan vast moet houden, gecombineerd met het spel dat Kiki in de trainingen liet zien en ook in de tweede set tegen Blinkova. Ze moet die wedstrijd tegen Venus echt in gaan om te winnen."

Bertens kan voor het eerst in haar loopbaan de vierde ronde bereiken op Wimbledon. De gravelspecialiste kwam in 2016 ook tot de derde ronde, maar toen was de Roemeense Simona Halep in twee sets te sterk. Vorig jaar verloor Bertens direct haar eerste partij in Londen.