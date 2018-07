Federer naar derde ronde Wimbledon, Wozniacki verrassend ten onder

De 36-jarige Federer hoefde zich tegen de nummer 73 van de wereld niet bovenmatig in te spannen. Hij had slechts een uur en dertig minuten nodig om Lacko met 6-4, 6-4 en 6-1 naar huis te sturen.

De Zwitserse nummer één van de plaatsingslijst jaagt op zijn negende eindzege op het Londense gras. Hij won het derde Grand Slam-toernooi van het jaar al in 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2012 en 2017.

Federer speelt in de derde ronde tegen de winnaar van de partij tussen de Kroaat Ivo Karlovic en de Duitser Jan-Lennard Struff. De Zwitser won het toernooi vorig jaar door in de finale Marin Cilic te verslaan.

Wozniacki

Wozniacki was in de tweede ronde niet opgewassen tegen de ervaren Russin Ekatarina Makarova. De nummer twee van de plaatsingslijst ging in drie sets ten onder tegen de huidige mondiale nummer 35: 6-4, 1-6 en 7-5.

De Deense presteert doorgaans vrij moeizaam in Londen. Haar beste prestatie tot nu toe was een plek in de kwartfinales. Makarova treft nu Lucie Makarova, die met de Poolse Agnieszka Radwanska eveneens een geplaatste speelster (32) uit het toernooi sloeg.

Williams had maar een uurtje nodig om de Bulgaarse qualifier Viktoriya Tomova te kloppen. De nummer 135 van de wereld had alleen in de tweede set iets in te brengen: 6-1 en 6-4

Williams was in de eerste ronde nog te sterk voor Arantxa Rus. De Amerikaanse is na haar zwangerschap teruggezakt naar positie 181, maar is op het Londense gras wel als 25e geplaatst.

Ze jaagt op haar achtste titel op het Londense gras. Williams won het derde Grand Slam-toernooi van het jaar eerder in 2002, 2003, 2009, 2010, 2012, 2015 en 2016.

Haase

Robin Haase staat met zijn Zweedse partner Robert Lindstedt in de tweede ronde van het dubbelspel. Ze versloegen Ivan Dodig uit Kroatië en de Amerikaan Rajeev Ram met 7-6 (4), 7-5 en 6-3. Dodig en Ram waren als tiende geplaatst op Wimbledon.

Haase en Lindstedt spelen in Londen voor het eerst samen. De afgelopen maanden vormde Haase een duo met landgenoot Matwé Middelkoop, maar zij besloten gezamenlijk voor het grasseizoen een andere partner te zoeken.

In de tweede ronde spelen Haase en Lindstedt tegen de winnaar van de ontmoeting tussen Daniel/Nishioka en Sancic/Vasilevski.

Haase had zich dinsdag al voor de tweede ronde van het enkelspel geplaatst. Hij was in vier sets te sterk voor de Roemeen Marius Copil.