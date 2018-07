Bertens treft Venus Williams na zege in tweede ronde op Wimbledon

De 26-jarige Bertens had twee sets nodig om met het negentienjarige talent af te rekenen: 6-4 en 6-0. De partij duurde een uur en 11 minuten. Vorig jaar strandde Bertens al in de eerste ronde.

Voor de nummer twintig van de wereld is het bereiken van de derde ronde een evenaring van haar beste prestatie op het Londense gras. In 2016 stond Bertens eveneens in de derde ronde.

De gravelspecialiste kende een moeizame start tegen Blinkova, die op de 107e plaats op de wereldranglijst staat. Ze verloor de eerste drie games, maar wist een dubbele break achterstand in de vierde game te voorkomen.

Verzet

Toen die game eenmaal binnen was, begon het te lopen bij de Westlandse. Ze stond in het eerste bedrijf nog maar één game af en strafte het zwakke serveren van Blinkova steeds vaker af.

In de tweede set begon Bertens met een break, waardoor het verzet van Blinkova gebroken bleek. Bertens liep uit naar 5-0 en serveerde de partij daarna eenvoudig uit.

Desondanks voelt Bertens zich nog niet thuis op gras, erkende ze tegen Eurosport. "Het is nog altijd te onnatuurlijk. Je moet toch iets sneller voor de ballen gaan, wat ik toch erg lastig vind. Gelukkig gaat het bewegen op gras dit jaar wel een stuk beter. Hopelijk ga ik er nog iets meer van houden."

Williams

Net als Bertens plaatste Venus Williams zich na een moeizaam begin voor de derde ronde. De verliezend finaliste van vorig jaar was de Roemeense Alexandra Dulgheru in drie sets de baas.

De nummer 144 van de wereld wist de 38-jarige Williams verrassend de eerste set af te snoepen, maar de Amerikaanse gunde haar opponente daarna nog maar een game: 4-6, 6-0 en 6-1.

Bertens weet dat het niet eenvoudig wordt om Williams te kloppen. "Begin dit jaar heb ik in Miami matchpoints gehad tegen haar, maar niet benut. Toen heb ik heel aanvallend gespeeld en dat moet ik weer doen."

De derderondepartij tussen Bertens en Williams wordt vrijdag of zaterdag gespeeld. Williams aast in Londen op haar zesde Wimbledon-titel. Ze keerde vorig jaar terug in de finale, nadat ze het toernooi eerder in 2000, 2001, 2005, 2007 en 2008 had gewonnen. In de finale was de Spaanse Garbiñe Muguruza een maatje te groot.