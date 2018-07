Bertens klopt qualifier Stefkova en staat in tweede ronde Wimbledon

De 26-jarige Bertens kwam op het Londense gras nog nooit verder dan ronde drie en sneuvelde vorig jaar al in de openingsronde. Nu mocht ze na een uur juichend van de baan stappen.

Ze trof het met de loting tegen de 23-jarige Stefkova. De Tsjechische is de huidige nummer 717 van de wereld en wist zich via de kwalificaties voor het hoofdtoernooi te plaatsen. Ze maakte haar debuut op een Grand Slam-toernooi.

Bertens had aan een vroege break in de eerste set genoeg. De Westlandse bleef zelf foutloos op eigen service en won de set in een half uur.

Tweede set

In de openingsgame van het tweede bedrijf moest Bertens wel vol aan de bak. Stefkova kreeg maar liefst drie kansen om de service van de Nederlandse te breken, maar die wist al die pogingen te verijdelen.

Een game later sloeg Bertens zelf wel toe op de service van de Tsjechische, die in het vervolg geen grote bedreiging meer bleek. Op 5-2 brak Bertens voor de tweede keer in de set de service van Stefkova, waardoor ze meteen de partij won.

In de tweede ronde wacht Bertens opnieuw een tegenstander waar ze op papier van zou moeten winnen. Ze treft de winnares van de partij tussen de Chinese Yafang Wang (de nummer 84 van de wereld) en het Russische talent Anna Blinkova (de huidige mondiale nummer 107).

Later op maandag komt ook Arantxa Rus in actie. De Zuid-Hollandse heeft het verre van getroffen met de loting. Zij neemt het op tegen Serena Williams.