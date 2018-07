Federer en Wozniacki eenvoudig naar tweede ronde Wimbledon

Federer kon al na één uur en 21 minuten spelen de felicitaties in ontvangst nemen van Lajovic, de nummer 58 van de wereldranglijst.

De 36-jarige Zwitser neemt het woensdag voor een plek in de derde ronde op tegen de winnaar van de wedstrijd tussen de Slowaak Lukás Lacko en de Fransman Benjamin Bonzi.

Federer kan voor de negende keer de eindzege pakken op Wimbledon. Hij won het derde Grand Slam-toernooi van het jaar al in 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2012 en dus in 2017.

Federer betrad overigens de baan in kleding van Uniqlo. Hij verruilt Nike na veertien jaar voor het Japanse merk, zo werd vlak voor aanvang van de partij bekend.

Cilic

Marin Cilic, die vorig jaar in de finale verloor van Federer, bereikte eveneens simpel de tweede ronde. De nummer drie van de plaatsingslijst rekende in drie sets af met de Japanner Yoshihito Nishioka: 6-1, 6-4 en 6-4.

Cilic stuit in de tweede ronde op de winnaar van de wedstrijd tussen de Australiër Jason Kubler en de Argentijn Guido Pella. De 29-jarige Kroaat is dit jaar nog ongeslagen op gras. Hij won in aanloop naar Wimbledon het prestigieuze toernooi van Queen's, dat eveneens plaatsvindt in Londen.

Naast Federer en Cilic stootten de geplaatste spelers Sam Querrey (tegen Jordan Thompson), Philipp Kohlschreiber (tegen Jevgeny Donskoj) en Lucas Pouille (tegen Denis Kudla) door naar de volgende ronde.

Wozniacki

Wozniacki, als tweede geplaatst op het Londense gras, had net geen uur nodig om de Amerikaanse Lepchenko naar huis te sturen. De Deense hoopt voor het eerst in haar loopbaan de kwartfinales te bereiken op Wimbledon.

In de tweede ronde treft de winnares van de Australian Open van dit jaar de Russische Ekatarina Makarova. De dertigjarige Russin staat 35e op de wereldranglijst.

Sloane Stephens werd al in de eerste ronde uitgeschakeld. De nummer vier van de plaatsingslijst ging verrassend in twee sets onderuit tegen de Kroatische Donna Vekic: 1-6 en 3-6.

Stephens schreef vorig jaar de US Open op haar naam en stond onlangs nog in de finale op Roland Garros, waarin ze haar meerdere moest erkennen in Simona Halep. De 25-jarige Amerikaanse is opvallend genoeg op Wimbledon nog nooit verder gekomen dan de kwartfinales (2013) en strandde vorig jaar ook al in de eerste ronde.