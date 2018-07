Tweevoudig winnaar Murray meldt zich alsnog af voor Wimbledon

Zaterdag zei Murray nog dat hij gewoon ging spelen op het Londense gras, maar hij plaatste daar wel een voorbehoud bij. "Als ik me niet goed voel als ik 's ochtends opsta, dan doe ik het niet. Ik bekijk het heel erg van dag tot dag."

De afgelopen dagen merkte Murray dat hij progressie heeft geboekt, maar voor een Grand Slam-toernooi is hij nog niet klaar, benadrukte de 31-jarige Brit zondag bij zijn afmelding. "In overleg met mijn team heb ik besloten dat wedstrijden die vijf sets kunnen duren iets te vroeg komen in mijn revalidatieproces", aldus Murray op Facebook.

Murray maakte onlangs op Queen's zijn langverwachte rentree en verloor direct van de Australiër Nyck Kyrgios. De voormalig nummer één van de wereld bereikte deze week wel de tweede ronde in Eastbourne, maar was daarin niet opgewassen tegen de Engelsman Kyle Edmund.

Kwartfinales

Door zijn blessure staat Murray, die Wimbledon in 2013 en in 2016 won, op de 156e plaatst op de wereldranglijst. Hij kreeg van de organisatie geen beschermde status en werd in de eerste ronde gekoppeld aan de Fransman Benoît Paire. Door de afmelding van Murray zal Paire in de eerste ronde tegen een lucky loser spelen.

Vorig jaar kwam Murray op Wimbledon tot de kwartfinales, waarin hij verloor van de Amerikaan Sam Querrey. Na die nederlaag werden de heupklachten van Murray ernstiger, waardoor hij de US Open, de Australian Open, Roland Garros moest missen en nu dus ook niet klaar is voor Wimbledon.

Vorig jaar ging de titel op Wimbledon naar Roger Federer, die maandag in de eerste ronde tegen de Serviër Dusan Lajovic treft. Ook Kiki Bertens en Arantxa Rus komen maandag in actie, maar Robin Haase speelt dinsdag pas tegen de Roemeen Marius Copil.