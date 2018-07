Bertens en Rus in actie op openingsdag Wimbledon

Rus lootte zevenvoudig winnares Serena Williams, die uiteraard niet op een bijbaan wordt weggezet. De partij staat als derde geprogrammeerd op Court 1, het op een na grootste stadion. Normaal gesproken is dat vroeg in de avond. De eerste partij begint om 12.30 uur.

De 36-jarige Williams staat, nadat ze een jaar niet in actie kwam door zwangerschap, 183e op de wereldranglijst, maar de 23-voudig Grand Slam-winnares is als 25e geplaatst. Rus, die na vijf jaar weer meedoet aan Wimbledon, is de mondiale nummer 105.

De 26-jarige Bertens speelt de tweede partij op baan 14, nadat er een mannenpartij wordt afgewerkt. Bertens speelt tegen de Tsjechische Barbora Stefkova, die via de kwalificatie het hoofdtoernooi haalde. De 23-jarige Stefkova is de nummer 717 van de wereld. Bertens is als twintigste geplaatst en haar beste prestatie ooit op het Londense gras is de derde ronde in 2016.

De eerste partij op het centercourt gaat tussen titelverdediger Roger Federer en de Serviër Dusan Lajovic. Zij beginnen om 14.00 uur.

Haase

Bertens en Rus zijn de enige Nederlandse vrouwen die dit jaar in actie komen op Wimbledon en Haase de enige Nederlandse man. De Hagenaar speelt waarschijnlijk op dinsdag tegen Marius Copil.

De 31-jarige Haase staat op de wereldranglijst 51 plaatsen hoger dan de vier jaar jongere Copil (44 om 95). Haase speelde één keer eerder tegen de Roemeen. In februari verloor hij in de eerste ronde van het indoortoernooi van Sofia in twee sets van Copil: 7-6 (5) en 6-4.

Haase deed negen keer eerder mee aan Wimbledon. Zijn beste prestatie is een plek in de derde ronde in 2011.