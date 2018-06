Arantxa Rus loot Serena Williams op Wimbledon, Bertens treft qualifier

De 36-jarige Williams is als 25e geplaatst op Wimbledon, hoewel ze op de wereldranglijst slechts 183e staat nadat ze vorig jaar september beviel van een dochter. De organisatie van het Grand Slam in Londen neemt naast de mondiale ranking ook resultaten op grastoernooien mee om de plaatsingslijst te bepalen.

Rus is de nummer 107 van de wereld. De beste prestatie bij haar drie eerdere deelnames aan Wimbledon is een derderondeplaats in 2012. De Nederlandse speelde nog niet eerder tegen Serena Williams.

De als twintigste geplaatste Bertens treft in Londen ook een voor haar nieuwe tegenstander. De 23-jarige Stefkova, die ooit de de nummer 154 van de wereld was maar nu 715e staat, won deze week drie partijen in de kwalificatie om het hoofdschema te bereiken.

De drie jaar oudere Bertens is geen liefhebber van grastennis. De gravelspecialiste strandde op Wimbledon drie keer in de eerste ronde (2013, 2015 en 2017), één keer in de tweede ronde (2012) en één keer in de derde ronde (2016).

Titelverdedigster Garbiñe Muguruza uit Spanje lootte de Britse Naomi Broady (WTA-138), Roland Garros-winnares en de nummer één van de wereld Simona Halep speelt tegen de Japanse Kurumi Nara (WTA-101) in de eerste ronde en vijfvoudig kampioene Venus Williams treft de Zweedse Johanna Larsson (WTA-62). De als negende geplaatste Venus Williams is mogelijk de tegenstander van Bertens in de derde ronde.

Haase

In het mannentoernooi had Haase het een stuk zwaarder kunnen treffen. De 31-jarige Nederlander staat op de wereldranglijst 51 plaatsen hoger dan de vier jaar jongere Copil (44 om 95). Haase speelde één keer eerder tegen de Roemeen. In februari verloor hij in de eerste ronde van het indoortoernooi van Sofia in twee sets van Copil: 7-6 (5) en 6-4.

Haase deed negen keer eerder mee aan Wimbledon. Zijn beste prestatie is een plek in de derde ronde in 2011.

Andy Murray, die nog niet bekendgemaakt heeft of hij ook daadwerkelijk gaat spelen op het gras in Londen, lootte de Fransman Benoît Paire. De tweevoudig winnaar maakte vorige week bij het grastoernooi van Queen's zijn rentree, nadat hij bijna een jaar geen wedstrijden had gespeeld door een slepende heupblessure. De Wimbledon-winnaar van 2013 en 2016 speelde deze week twee duels bij het grastoernooi van Eastbourne.

De 31-jarige Schot gaf in het zuiden van Engeland nog geen uitsluitsel over zijn Wimbledon-deelname. "De gezondheid van mijn lichaam is nu mijn hoogste prioriteit. Als ik het gevoel heb dat mijn vorm goed genoeg is, dan ga ik spelen op Wimbledon. Als dat niet zo is, dan zal ik natuurlijk niet spelen", zei hij.

Paire is de nummer 48 van de wereld. Murray, die is afgezakt naar de 156e plek op de mondiale ranking, had als ongeplaatste speler zwaarder kunnen loten. De Brit won vorig jaar in de vierde ronde van Wimbledon in drie sets van Paire.

Murray won Wimbledon in 2016

Federer

Titelverdediger en achtvoudig winnaar Federer opent het Centre Court maandag tegen Dusan Lajovic. De 27-jarige Serviër is de nummer 57 van de wereld en verloor vorig jaar in de tweede ronde van Wimbledon in drie sets van Federer, die dit jaar voor de twintigste keer meedoet op de All England Lawn Tennis and Croquet Club.

De als tweede ingeschaalde Rafael Nadal, die Wimbledon in 2008 en 2010 op zijn naam schreef, lootte in de eerste ronde de ervaren Israëliër Dudi Sela (ATP-129). De 32-jarige Spanjaard heeft niet meer gespeeld sinds hij een kleine drie weken geleden voor de elfde keer Roland Garros won.