Murray onderuit tegen Edmund in tweede ronde in Eastbourne

De 31-jarige Murray moest na 1 uur en 42 minuten op de baan te hebben gestaan de felicitaties overbrengen aan de acht jaar jongere Edmund.

Murray, inmiddels afgezakt naar de 156e plaats op de wereldranglijst, maakte vorige week na een slepende heupblessure zijn rentree op Queen's. Hij ging daar gelijk al in de eerste ronde onderuit tegen de Australiër Nick Kyrgios.

De voormalige nummer één van de wereld behaalde maandag in Eastbourne zijn eerste zege na bijna een jaar door de Zwitser Stan Wawrinka, die eveneens na langdurig blessureleed op zoek is naar zijn vroegere niveau, in twee sets te verslaan: 6-1 en 6-3.

Wimbledon

Murray heeft nog geen besluit genomen over zijn deelname volgende week aan Wimbledon, het Grand Slam-toernooi dat hij twee keer (2013 en 2016) won.

"Ik neem de beslissing als ik er klaar voor ben. Ik wil mezelf geen druk opleggen. Het is niet nodig om na één of twee wedstrijden al een besluit te nemen", zei hij na zijn zege op Wawrinka.

"Ik kom net terug van een serieuze blessure. De gezondheid van mijn lichaam is nu mijn hoogste prioriteit. Als ik het gevoel heb dat mijn vorm goed genoeg is, dan ga ik spelen op Wimbledon. Als dat niet zo is, dan zal ik natuurlijk niet spelen. Aan de laatste twee wedstrijden heb ik in elk geval een goed gevoel overgehouden."

Wimbledon begint volgende week maandag en de finale is op zondag 15 juli. Roger Federer verdedigt zijn titel op de All England Lawn Tennis and Croquet Club.