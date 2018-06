Haase ronde verder op grastoernooi Antalya, Bertens strandt in Eastbourne

De partij tussen Haase en Youzhny werd maandag na twee sets gestaakt wegens invallende duisternis en daardoor dinsdag afgemaakt. De Nederlander trok na 2 uur en 39 minuten aan het langste eind: 7-6 (4), 6-7 (5) en 6-4.

Haase speelde in 2014 voor het laatst tegen de 36-jarige Youzhny, de nummer 100 van de wereld. Haase, de nummer 44 van de ATP-ranglijst, had het in het verleden vaak lastig tegen de Rus. De balans is nog altijd 5-3 in het voordeel Youzhny.

In de achtste finales neemt Haase het op tegen Guillermo Garcia-Lopez, die te sterk was voor de Japanse qualifier Taro Daniel (6-4, 6-7 (7) en 6-4).

Het grastoernooi in Antalya is voor Haase zijn laatste test in de aanloop naar Wimbledon, dat maandag begint. Onlangs kwam hij in zowel Halle als Rosmalen tot de tweede ronde.

Bertens

Bertens moest in de tweede ronde van het toernooi in Eastbourne haar meerdere erkennen in de Roemeense Mihaela Buzarnescu. De nummer 28 van de wereld was in drie sets te sterk voor de 26-jarige Nederlandse: 3-6, 7-6 (5) en 6-3.

Bertens kreeg voor de eerste ronde in Eastbourne een bye en speelde tegen Buzarnescu zodoende haar eerste partij op het grastoernooi. De nummer twintig van de wereldranglijst begon nog goed en ging na het winnen van de eerste set in het tweede bedrijf met 5-2 aan de leiding.

Die comfortabele voorsprong gaf Bertens echter uit handen en in de derde set wist ze zich niet meer op te richten.

Het toernooi van Eastbourne was voor Bertens haar laatste optreden in de voorbereiding op Wimbledon. De gravelspecialiste hoopt op het Grand Slam-toernooi in Londen voor het eerst in haar loopbaan verder te komen dan de derde ronde (2016).