Murray dubt na eerste zege in jaar tijd nog over Wimbledon-deelname

"Ik neem de beslissing als ik er klaar voor ben", zegt Murray over zijn deelname aan Wimbledon, dat volgende week maandag begint. "Ik wil mezelf geen druk opleggen. Het is niet nodig om na een of twee wedstrijden al een besluit te nemen."

De 31-jarige Murray kwam door een hardnekkige heupblessure lange tijd niet in actie. Hij onderging in januari een operatie en boekte in Eastbourne tegen Stan Wawrinka (6-1 en 6-3) zijn eerste zege na 350 dagen.

"Ik kom net terug van een serieuze blessure. De gezondheid van mijn lichaam is nu mijn hoogste prioriteit", vertelt de tweevoudig Wimbledon-winnaar, die is afgezakt naar de 155e plek op de wereldranglijst.

"Als ik het gevoel heb dat mijn vorm goed genoeg is, dan ga ik spelen op Wimbledon. Als dat niet zo is, dan zal ik natuurlijk niet spelen. Aan de laatste twee wedstrijden heb ik in elk geval een goed gevoel overgehouden."

Rentree

Vorige week maakte Murray op Queen's zijn rentree met een nederlaag tegen Nick Kyrgios. "De dag na die wedstrijd voelde ik me niet geweldig. Het kostte me uiteindelijk 36 à 40 uur om van die driesetter te herstellen."

Woensdag neemt Murray het op tegen Kyle Edmund, die hem afloste als hoogstgenoteerde Brit op de ATP-ranking. "Die wedstrijd wordt de volgende stap in mijn herstel. In een periode van tien dagen heb ik het straks tegen drie uitstekende spelers opgenomen", zegt de Schot.

Murray kijkt alvast vooruit op een eventule zege op de nummer achttien van de wereld. "Als ik woensdag van Edmund zou winnen en vervolgens op donderdag opnieuw de baan op moet, is dat weer een geheel andere uitdaging voor mijn lichaam."

Wimbledon, het derde Grand Slam-toernooi van het jaar, duurt van maandag 2 juli tot en met zondag 15 juli, wanneer de mannenfinale gespeeld wordt. Een dag eerder is de eindstrijd bij de vrouwen.