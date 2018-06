Murray wint in Eastbourne eerste wedstrijd in bijna een jaar tijd

Murray trok na 1 uur en 19 minuten aan het langste eind tegen de 33-jarige Zwitser: 6-1 en 6-3. Zijn laatste zege dateerde van juli 2017, toen hij op Wimbledon ten koste van de Fransman Benoit Paire de laatste zestien bereikte.

Al tijdens dat toernooi kampte Murray met een heupblessure, waar hij in januari aan geopereerd werd. Na een lange revalidatie maakte de voormalig nummer één van de wereld vorige week op het grastoernooi van Queen's zijn rentree, maar daar werd hij direct in de eerste ronde uitgeschakeld door Nick Kyrgios.

Het is nog niet duidelijk of Murray volgende week meedoet aan Wimbledon, het Grand Slam-toernooi dat hij in 2013 en 2016 op zijn naam schreef. De huidige nummer 156 van de wereld wil eerst afwachten hoe zijn lichaam reageert op het spelen van wedstrijden.

Wawrinka

Ook Wawrinka is op de weg terug van een zware blessure. De drievoudig Grand Slam-winnaar kampte lange tijd met knieproblemen en wist sinds zijn terugkeer op de baan nog geen indruk te maken.

Murray zegt in gesprek met de BBC tevreden te zijn over zijn eigen optreden in de eerste ronde. "Ik speelde goed, al was het in de tweede set wat wisselvallig. Als je amper wedstrijden hebt gespeeld en je komt dan tegenover iemand als Wawrinka, dan wordt het moeilijk. Dus ben ik heel blij met deze overwinning."

In de tweede ronde van het toernooi in Eastbourne neemt Murray het op tegen zijn landgenoot Kyle Edmund.