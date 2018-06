Bertens klimt plek op wereldranglijst en keert terug in top twintig

Bertens bereikte onlangs bij het grastoernooi van Rosmalen de tweede ronde. Omdat ze een jaar eerder al haar eerste partij verloor, sprokkelde Bertens weer wat punten.

De top tien bleef ongewijzigd. Dat betekent dat Simona Halep de WTA-ranking nog altijd aanvoert, voor Caroline Wozniacki, Garbiñe Muguruza, Sloane Stephens, Elina Svitolina, Caroline Garcia, Karolina Pliskova, Petra Kvitova, Venus Williams en Madison Keys.

Gravelspecialist Bertens is in voorbereiding op Wimbledon. Ze doet deze week ter voorbereiding op het Grand Slam-toernooi mee aan het grastoernooi in het Engelse Eastbourne. In de eerste ronde hoeft Bertens nog niet in actie te komen vanwege een bye.

Haase

Bij de mannen moest Robin Haase een plekje prijsgeven, waardoor hij op de wereldranglijst terug is te vinden op de 44e plaats. Rafael Nadal nam de nummer één-positie over van Roger Federer, die nu weer tweede staat.

De top tien wordt gecompleteerd door Alexander Zverev, Juan Martin del Potro, Marin Cilic, Grigor Dimitrov, Dominic Thiem, Kevin Anderson, David Goffin en John Isner.

Haase werkt net als Bertens toe naar Wimbledon en doet dat deze week in Turkije. In de eerste ronde van het grastoernooi van Antalya treft de 31-jarige Hagenaar maandag de Rus Mikhail Youzhny.