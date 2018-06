Coric zorgt voor grote stunt met zege op Federer in finale Halle

De 21-jarige Coric had iets meer dan twee uur nodig om af te rekenen met de vijftien jaar oudere Federer: 7-6 (6), 3-6 en 6-2.

De nummer 34 van de wereld had nog niet eerder een toernooi op gras gewonnen. Federer geldt juist als een van de beste grastennissers ooit. De Zwitser had voor de finale in Halle twintig wedstrijden op rij gewonnen op de snelle ondergrond. Zijn laatste nederlaag op gras was vorig jaar in Stuttgart tegen Tommy Haas.

Coric, die in de finale elf aces sloeg en maar één keer zijn servicebeurt inleverde, boekte de tweede toernooizege uit zijn carrière. In 2017 was hij de beste bij het graveltoernooi van Marrakesh.

Federer stond voor de twaalfde keer in de finale van Halle. Het was na 2010 (Lleyton Hewitt) en 2012 (Haas) de derde keer dat hij de eindstrijd verloor. In 2003, 2004, 2005, 2006, 2008, 2012, 2014, 2015 en 2017 zegevierde hij in de finale. De Zwitser heeft nu zeven van zijn zeventig wedstrijden bij het Duitse toernooi verloren.

Wimbledon

Federer blijft door zijn zeldzame nederlaag in Halle op 98 toernooizeges op het hoogste niveau staan. De twintigvoudig Grand Slam-winnaar kan daardoor op Wimbledon niet de mijlpaal van honderd eindzeges bereiken.

Federer won vorig week het toernooi in Stuttgart, waarmee hij de koppositie op de wereldranglijst had heroverd op Nadal.

Wimbledon begint volgende week maandag. Federer won het Grand Slam-toernooi in Londen al acht keer: in 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2012 en 2017.