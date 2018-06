Mauresmo volgt captain Noah op bij Davis Cup-kampioen Frankrijk

De 38-jarige Mauresmo had tussen 2012 en 2016 al de leiding over de Franse Fed Cup-ploeg en wordt de eerste vrouw die de mannen gaat coachen. Ze verzorgde tussen 2014 en 2016 de begeleiding van de Schot Andy Murray.

Noah leidde de Fransen naar drie eindzeges in het landentoernooi. De Roland Garros-kampioen van 1983 zorgde in 1991 voor de eerste titel in 59 jaar en deed dat kunstje nog eens over in 1996 en afgelopen november, toen België in de finale met 3-2 verslagen werd.

Julien Benneteau krijgt volgend jaar de Franse vrouwen in de Fed Cup onder zijn hoede. De 36-jarige dubbelspecialist is bezig aan zijn laatste maanden als prof en hoopt deze zomer nog één keer aan de US Open mee te mogen doen.