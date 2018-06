Federer plaatst zich voor twaalfde keer voor finale in Halle

De kersverse aanvoerder van de wereldranglijst kon na 1 uur en 29 minuten spelen de felicitaties van de mondiale nummer 109 in ontvangst nemen.

Federer maakte het verschil in de eerste set pas in de tiebreak waarin hij uitliep naar een 6-0-voorsprong en in de tweede set pakte hij een late break bij 5-5, waarna hij op eigen service bij zijn eerste matchpoint meteen toesloeg.

De 36-jarige routinier maakte bij tijd en wijle een gefrustreerde indruk en kreeg aan het begin van de tweede set zelfs een waarschuwing van de umpire, omdat hij na een mislukte volley de bal het stadion uit sloeg.

Finale

Federer neemt het zondag in de finale op tegen de winnaar van de andere halve finale tussen de Spanjaard Roberto Bautista Agut en de Kroaat Borna Coric.

Federer pakte al negen keer (in 2003, 2004, 2005, 2006, 2008, 2013, 2014, 2015 en 2017) de eindzege in Halle en was tweemaal (in 2010 en 2012) de runner-up bij het toernooi dat als belangrijke opwarmer voor Wimbledon geldt.

Mocht Federer er ook dit jaar met de hoofdprijs vandoor gaan in Halle, dan kan hij op Wimbledon alweer zijn honderdste titel en 21e Grand Slam veroveren.