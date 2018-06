Federer plaatst zich voor finale in Halle, Djokovic bereikt eindstrijd op Queen's

De kersverse aanvoerder van de wereldranglijst kon na één uur en 29 minuten spelen de felicitaties in ontvangst nemen van de mondiale nummer 109.

Federer maakte bij tijd en wijle een gefrustreerde indruk en kreeg aan het begin van de tweede set zelfs een waarschuwing van de umpire, omdat hij na een mislukte volley de bal het stadion uit sloeg.

De 36-jarige veteraan neemt het zondag in de finale op tegen de Kroaat Borna Coric, die in de andere halve finale zijn Spaanse tegenstander Spanjaard Roberto Bautista Agut bij een 3-2 achterstand in de eerste set zag opgeven.

Federer pakte al negen keer (in 2003, 2004, 2005, 2006, 2008, 2013, 2014, 2015 en 2017) de eindzege in Halle en was tweemaal (in 2010 en 2012) de runner-up bij het toernooi dat als belangrijke opwarmer voor Wimbledon geldt.

Mocht Federer tegen de verwachting in van Coric verliezen, dan raakt hij zijn koppositie op de ATP-ranking die hij slechts een week in handen heeft alweer kwijt aan Rafael Nadal.

Djokovic

Novak Djokovic bereikte op het ATP-toernooi van Queen's pas zijn eerste finaleplaats van het jaar. De Serviër won in de halve finales in twee sets van de Fransman Jérémy Chardy: 7-6 (5) en 6-4.

Djokovic, die op de wereldranglijst is afgezakt naar de 22e plaats op de wereldranglijst, had 1 uur en 34 minuten nodig om zich te ontdoen van de mondiale nummer 66.

Djokovic stuit in de finale op de als eerste geplaatste Kroaat Marin Cilic, die in de andere halve finale na twee tiebreaks afrekende met de Australiër Nyck Kyrgios: 7-6 (3) en 7-6 (4).

De twaalfvoudig Grand Slam-winnaar stond dit seizoen lange tijd aan de kant vanwege een slepende elleboogblessure, waaraan hij zich in februari liet opereren.

Djokovic twijfelde twee weken geleden nog na zijn nederlaag in de kwartfinales op Roland Garros tegen de Italiaan Marco Cecchinato of hij überhaupt wel in actie wilde komen op gras, maar hij besloot zich op het laatste moment toch gewoon in te schrijven voor Queen's.

De 31-jarige routinier slaagde er nog nooit in de titel te pakken in Londen, maar was in 2008 wel de runner-up toen hij in de finale onderuit ging tegen Nadal, die pas op Wimbledon weer voor het eerst in actie komt na zijn triomf op Roland Garros.