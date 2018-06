Federer plaatst zich ten koste van Ebden voor halve finales in Halle

De kersverse aanvoerder van de wereldranglijst kon na één uur en 29 minuten spelen de felicitaties in ontvangst nemen van de mondiale nummer zestig.

Federer speelde met name een zeer slordige tweede set en kwam daarin zelfs op een 3-5 achterstand te staan, maar hij was uiteindelijk weer op tijd bij de les en klaarde de klus alsnog op zijn eerste matchpoint.

De twintigvoudig Grand Slam-winnaar neemt het zaterdag voor een plek in de finale op tegen de Amerikaan Denis Kudla, die verrassend in twee sets te sterk was voor de Japanner Yuichi Sugita: 6-2 en 7-5.

Federer ontsnapte donderdag nog aan uitschakeling toen hij in zijn tweederondepartij tegen de Fransman Benoît Paire in de beslissende tiebreak van de derde set twee matchpoints tegen kreeg.

De 36-jarige routinier is in Halle op jacht naar zijn tiende titel. Hij was in 2003 tot en met 2006, 2008, 2013, 2014, 2015 en 2017 de beste op het toernooi dat als belangrijke voorbereiding op Wimbledon geldt.

Djokovic

Novak Djokovic bereikte de halve finales van het ATP-toernooi van Queen's. De Serviër zegevierde in twee sets tegen de Fransman Adrian Mannarino: 7-5 en 6-1.

De nummer 22 van de wereldranglijst had één uur en negentien minuten nodig om zich te ontdoen van de mondiale nummer 26.

Djokovic stuit zaterdag in de halve finales op de winnaar van de wedstrijd tussen de Fransman Jérémy Chardy en de Amerikaan Frances Tiafoe.

De twaalfvoudig Grand Slam-winnaar twijfelde twee weken geleden nog na zijn nederlaag in de kwartfinales op Roland Garros tegen de Italiaan Marco Cecchinato of hij dit seizoen überhaupt wel in actie wilde komen op gras, maar hij besloot zich op het laatste moment toch gewoon in te schrijven voor Queen's.

Djokovic slaagde er nog nooit in de titel te pakken in Londen, maar was in 2008 wel de runner-up toen hij in de finale verloor van Rafael Nadal.