Federer komt met schrik vrij tegen Paire in tweede ronde in Halle

De kersverse aanvoerder van de wereldranglijst kon pas na twee uur en één minuut spelen de felicitaties in ontvangst nemen van de mondiale nummer 48.

Federer maakte een stroeve indruk op het Duitse gras en kreeg in de tiebreak van de derde set zelfs twee matchpoints tegen, maar hij kwam uiteindelijk met de schrik vrij.

De 36-jarige routinier neemt het vrijdag voor een plek in de halve finales op tegen de Australiër Matthew Ebden, die verrassend in drie sets te sterk was voor thuisspeler Philipp Kohlschreiber: 4-6, 6-1 en 6-2.

Federer is in Halle op jacht naar zijn tiende titel. Hij was in 2003, 2004, 2005, 2006, 2008, 2013, 2014, 2015 en 2017 de beste op het toernooi dat als belangrijke voorbereiding geldt op Wimbledon.

Naast Federer en Ebden staan de Japanner Yuichi Sugita, de Amerikaan Denis Kudla, de Rus Karen Khachanov en de Spanjaard Roberto Bautista Agut al in de kwartfinales. Laatstgenoemde bewerkstelligde dat door woensdag Robin Haase in twee sets te kloppen: 6-4 en 7-5.

Djokovic

Novak Djokovic bereikte de kwartfinales van het ATP-toernooi van Queen's. De Serviër versloeg in de tweede ronde knap in twee sets de Bulgaar Grigor Dimitrov: 6-4 en 6-1.

De nummer 22 van de wereldranglijst had opvallend genoeg slechts één uur en zeven minuten nodig om zich te ontdoen van de mondiale nummer vijf.

Djokovic stuit vrijdag in de kwartfinales op de winnaar van het Franse onderonsje tussen Julien Benneteau en Adrian Mannarino, die later op donderdag tegenover elkaar staan.

Djokovic twijfelde na zijn nederlaag in de kwartfinales op Roland Garros tegen Marco Cecchinato twee weken geleden nog of hij dit seizoen überhaupt wel in actie zou komen op gras, maar hij besloot zich op het laatste moment toch nog in te schrijven voor Queen's.

Naast Djokovic hebben de Kroaat Marin Cilic, de Australiër Nyck Kyrgios, de Fransman Jérémy Chardy en de Amerikanen Sam Querrey en Frances Tiafoe al een plekje in de kwartfinales bemachtigd.