Haase strandt in tweede ronde van ATP-toernooi in Halle

De als vierde geplaatste Bautista Agut rekende in iets meer dan anderhalf uur af met Haase: 6-4 en 7-5. De 31-jarige Nederlander kreeg bij een stand van 4-4 in de tweede set liefst drie breakpoints, maar zijn Spaanse opponent bleef overeind en besliste de wedstrijd even later in zijn voordeel.

Eerder dit jaar was Bautista Agut, de nummer zestien van de wereld, al te sterk voor Haase in de halve finales van het toernooi in Auckland. De andere ontmoeting tussen de twee tennissers (Casablanca 2013) eindigde wel in een overwinning voor de Nederlander.

In de eerste ronde in Halle was Haase nog knap te sterk voor de Portugees Joao Sousa. Vorige week bij het grastoernooi van Rosmalen overleefde Haase ook de eerste ronde. Na een knappe zege op grasspecialist Ivo Karlovic werd hij daarna uitgeschakeld door de Australiër Bernard Tomic.

Wimbledon

Haase, die vorig jaar nog tot de kwartfinales reikte in Halle, speelt nog één toernooi in zijn voorbereiding op Wimbledon. De huidige nummer 43 van de wereld doet volgende week mee aan het grastoernooi in het Turkse Antalya.

Wimbledon gaat op 2 juli van start en duurt tot en met zondag 15 juli. Het beste resultaat van Haase op het Grand Slam-toernooi in Londen was de derde ronde in 2011.