Murray twijfelt na langverwachte rentree nog over Wimbledon-deelname

"Ik weet op dit moment nog niet wat het beste is voor mij. Het is even een kwestie van afwachten, dus ik sluit niks uit. Het zou kunnen dat ik wel in actie kom op het toernooi van Eastbourne, maar niet op Wimbledon", zei de 31-jarige Murray dinsdag na zijn verloren eersterondepartij tegen Kyrgios in gesprek met de BBC.

De voormalige nummer één van de wereld kwam tegen de Australiër voor het eerst in actie sinds zijn uitschakeling van vorig jaar in de achtste finales van Wimbledon. Murray werd in januari geopereerd aan een slepende heupblessure en lijkt net op tijd fit om mee te doen aan het Grand Slam-toernooi in Londen, maar hij wil eerst afwachten hoe zijn lichaam reageert op de geleverde inspanning tegen Kyrgios.

"Als ik woensdag wakker word en ik voel me echt niet goed, dan is dat vanzelfsprekend een slecht teken", aldus de huidige nummer 156 van de wereld. "Maar het zou ook kunnen dat ik nog wat toernooien ga spelen om me volledig voor te bereiden op Wimbledon."

Tevreden

Zijn partij tegen Kyrgios eindigde weliswaar in een nederlaag, maar het ging Murray niet slecht af bij zijn rentree. De drievoudig Grand Slam-winnaar pakte zelfs de eerste set tegen de nummer 21 van de wereld, maar dolf na 2 uur en 38 minuten alsnog het onderspit: 6-2, 6-7 (4) en 5-7.

"Ik denk dat ik niet ontevreden mag zijn. Mijn spel was bij vlagen goed en soms wat minder, maar ik ben blij dat ik weer op de baan sta en een respectabel niveau heb neergezet."

Hoewel Murray zelf nog twijfelt over zijn Wimbledon-deelname, moedigt Kyrgios hem aan juist wel mee te doen in Londen. "Als hij zich goed voelt zou hij ver kunnen komen op Wimbledon. Er zijn maar een paar tennissers die echt goed op gras kunnen spelen, dus hij heeft een goede kans."

Wimbledon begint op 2 juli en duurt tot en met zondag 15 juli. Murray schreef het grastoernooi in 2013 en 2016 op zijn naam. Vorig jaar trok Roger Federer aan het langste eind door de Kroaat Marin Cilic in de finale te verslaan.