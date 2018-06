Argentijnse tennisser Kicker drie jaar geschorst wegens matchfixing

Uit onderzoek van de TIU is gebleken dat hij in 2015 twee wedstrijden op het challengercircuit heeft gemanipuleerd. Het gaat om een duel in juni 2015 in het Italiaanse Padova en een partij in september 2015 in het Colombiaanse Barranquilla.

Kicker werd op 24 mei schuldig bevonden door een rechtsorgaan in Miami en mag daarom tot 24 mei 2021 niet meedoen aan wedstrijd in het profcircuit.

Omdat Kicker werd betrapt op matchfixing, deed hij vorige maand niet mee aan Roland Garros. Hij bezet momenteel nog de honderdste plaats op de wereldranglijst.

Kicker won in zijn carrière nog geen ATP-toernooi, maar wel drie challengers. In januari kwam hij met de derde ronde op de Australian Open tot zijn beste resultaat ooit op een Grand Slam-toernooi.