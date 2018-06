Federer zet zegereeks voort in Halle, Djokovic simpel verder op Queen's

In beide sets had Federer genoeg aan één break, terwijl Bedene (ATP-72) geen enkel breakpunt kon creëren. Na 1 uur en 13 minuten mocht hij de felicitaties in ontvangst nemen.

De 36-jarige Federer staat in de tweede ronde tegenover de Fransman Benoit Paire, die met 7-5 en 7-6 (2) te sterk was voor Steve Johnson uit de Verenigde Staten.

Federer, die in Halle zijn tweede voorbereidingstoernooi op Wimbledon afwerkt, voert sinds maandag opnieuw de wereldranglijst aan dankzij zijn toernooizege in Stuttgart vorige week.

De twintigvoudig Grand Slam-winnaar is met zijn overwinning op de acht jaar jongere Bedene goed begonnen aan zijn jacht op zijn tiende titel in Halle. Vorig jaar schreef hij het toernooi op het Duitse gras voor de negende keer op zijn naam.

Djokovic

Op Queen's plaatste Djokovic zich eenvoudig voor de tweede ronde door John Millman te verslaan: 6-2 en 6-1. In zijn eerste wedstrijd op gras dit jaar brak de 31-jarige Serviër zijn Australische opponent in totaal vijf keer en sloeg hij na 1 uur en 7 minuten toe op zijn eerste matchpoint.

De wedstrijd in Londen was voor Djokovic, die in 2008 de finale haalde op Queen's, de eerste partij na zijn kwartfinale op Roland Garros, waarin hij werd uitgeschakeld door de verrassende Italiaan Marco Cecchinato.

De voormalig nummer één van de wereld trok op een persconferentie na zijn verrassende nederlaag op het Franse gravel zijn deelname aan het grasseizoen nog in twijfel, maar op Queen's is hij via een wildcard toch begonnen aan zijn voorbereiding op Wimbledon.

Novak Djokovic

Dimitrov

Djokovic neemt het in de tweede ronde op tegen de Bulgaar Grigor Dimitrov. De nummer twee van de plaatsingslijst had beduidend meer moeite in zijn eersterondepartij. Hij had ruim twee uur nodig om in drie sets af te rekenen met Dzumhur (6-3, 6-7 (4) en 6-3).

In de derde en beslissende set kwam de 27-jarige Dimitrov zelfs een break achter tegen de mondiale nummer 29, maar hij herstelde dit direct.

Dzumhur leverde in de achtste game opnieuw zijn service in, waardoor de toernooiwinnaar van 2014 op een 5-3-voorsprong kwam en de wedstrijd vervolgens op eigen service in zijn voordeel besliste.