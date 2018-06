Federer verbaasd dat hij al zo snel topniveau haalt richting Wimbledon

Federer maakte op het gras van Stuttgart zijn comeback na een rustperiode van elf weken. De twintigvoudig Grand Slam-winnaar sloeg onder meer Roland Garros over om zich volledig te kunnen focussen op zijn favoriete ondergrond.

"Het is voor mij best verrassend dat het zo snel al zo goed gaat", oordeelde hij na de Canadees Milos Raonic in de finale met 6-4, 7-6 (3) verslagen te hebben. "Dit geeft vertrouwen. Ik hoop deze lijn door te trekken richting Halle en natuurlijk vooral naar Wimbledon."

Federer verzekerde zich zaterdag door het bereiken van de finale al van de eerste plaats op de wereldranglijst. Hij lost Rafael Nadal maandag officieel af aan kop en staat zo al voor de 310e week bovenaan.

Rustperiode

Het is voor Federer het tweede jaar op rij dat hij het gravelseizoen laat schieten. 'King Roger' hoopt door minder toernooien te spelen te kunnen pieken op de toernooien waar hij zichzelf de beste kansen toedicht.

In Stuttgart toonde de Zwitser aan dat de rustperiode hem goed heeft gedaan. "Ik ben blij met het niveau dat ik hier heb laten zien. Ik speelde het hele toernooi goed, zeker op de belangrijke punten. Dit was een prima comeback."

"Deze week is erg enerverend geweest. Spelen om de eerste plaats op de wereldranglijst komt niet zo vaak voor. En hoe meer ik speel, des te beter ik me begin te voelen."

Federer komt in aanloop naar Wimbledon deze week ook nog in actie bij het toernooi van Halle. Daarna hoopt hij helemaal klaar te zijn voor het Grand Slam-toernooi in Londen, dat van 2 tot en met 15 juli op de kalender staat en dat hij vorig jaar voor de achtste keer wist te winnen.

Voor Federer staat de teller na zijn winst in Stuttgart al op 98 toernooizeges. Op Wimbledon zou hij zijn totaal volgende maand dus op honderd kunnen brengen.