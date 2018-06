Federer klopt Raonic in finale Stuttgart en boekt 98e toernooizege

Federer, die door het bereiken van de finale al zeker was de van de eerste plek op de wereldranglijst, won in twee sets: 6-4 en 7-6 (3).

Het is voor de 36-jarige Zwitser al de 98e titel uit zijn loopbaan. Daarbij zitten liefst twintig Grand Slam-overwinningen.

De Zwitser maakte in Duitsland zijn rentree op de baan, nadat hij het gravelseizoen volledig aan zich voorbij had laten gaan. Hij ontbrak op onder meer Roland Garros en raakte ook zijn eerste plek op de ranglijst kwijt aan Rafael Nadal.

Zenuwen

In Stuttgart had Federer aan één breakpunt voldoende om de eerste set binnen te slepen. In het tweede bedrijf stonden beide mannen geen breaks toe, waardoor een tiebreak voor de beslissing moest zorgen. Daarin bleek Federer over de sterkste zenuwen te beschikken.

Het was voor Federer zijn elfde zege op Raonic in veertien ontmoetingen. De Canadees won onder meer in 2016 in de halve finales van Wimbledon. De Zwitser nam een jaar later revanche in de kwartfinales van dat toernooi.

In de halve finales balanceerde Federer nog op het randje van uitschakeling. De Australiër Nick Kyrgios dwong hem in die partij tot het uiterste.

"Het is voor mij best verrassend dat het zo snel alweer goed gaat", zei een tevreden Federer vlak na de wedstrijd. "Dit geeft vertrouwen. Ik hoop deze lijn door te trekken richting Halle en natuurlijk vooral naar Wimbledon."